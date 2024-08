Cosa fa oggi Jaap Stam: ha cambiato totalmente vita

Jaap Stam è stato un autentico fenomeno della difesa, che ha vestito le maglie di Lazio e Milan in Italia: ecco cosa fa oggi

Quando si pensa a un difensore forte fisicamente, insuperabile nell’uno contro uno e abile nel gioco aereo, ancora oggi spesso spunta l’esempio di Jaap Stam. Il centrale classe 1972 ha alle spalle una gloriosa carriera, ricca di successi indimenticabili e della stima costante da parte dei tifosi.

Dopo gli inizi nelle giovanili, si è trasferito al PSV dove per la prima volta il suo talento è stato in evidenza a livello internazionale. Da lì, infatti, l’ha selezionato il Manchester United, e poi la Lazio, club in cui ha giocato dal 2001 al 2004. Anche con i biancocelesti i successi non sono mancati, prima dell’arrivo al Milan, dal 2004 al 2006. Dopo le ultime fatiche in rossonero, ha deciso di chiudere la carriera all’Ajax.

I successi individuali e di squadra per lui non sono mai mancati, dato che ha anche avuto la gioia di alzare al cielo una Champions League con il Manchester United. L’uomo con la reputazione di ferro e dal grande carisma di altri tempi ha deciso di continuare la sua carriera in panchina, come allenatore, ma poi le cose hanno preso una piega davvero inaspettata.

Stam dalla panchina al nuovo progetto: cosa fa oggi

Dopo essere stato per tre anni un osservatore del Manchester United, Stam ha deciso che voleva tornare più vicino alle dinamiche di campo e quindi ha iniziato il suo percorso come allenatore. Dopo essere stato allo Zwolle ed essere stato selezionato per le giovanili dell’Ajax, è passato al Reading nel 2016 ed è rimasto lì fino al 2018.

Dopo un’altra parentesi allo Zwolle, si è trasferito al Feyenoord, che sembrava la grande occasione della sua carriera, visto che è un top club d’Olanda, nazione in cui comunque è rimasto un vero e proprio simbolo. Purtroppo rimase lì solo pochi mesi, e di fatto la sua carriera da tecnico a certi livelli si è fermata proprio lì, a parte una parentesi a Cincinnati nel 2020-21.

Negli ultimi mesi, abbiamo riscoperto Stam in una nuova veste: nella stagione 2022/2023, insieme ad altri ex giocatori olandesi, è entrato a far parte della squadra di Viaplay Sport, piattaforma streaming che trasmette anche la Bundesliga e la Coppa di Lega inglese. Insomma, una nuova veste decisamente diversa, ma che anche in futuro potrebbe calzargli a pennello.