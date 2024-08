Colpo scudetto per la Juve, arriva prima di tutti

La Juventus deve accelerare sul mercato per accontentare Motta: Koopmeiners il nome che fa la differenza per Motta

Meno di una settimana alla chiusura del calciomercato e di lavoro da fare per Giuntoli ce n’è ancora tanto. Tralasciando la questione cessioni, con il caso Chiesa da risolvere, la parte più importante è sicuramente alla voce acquisti.

In particolare Thiago Motta aspetta un centrocampista, con Koopmeiners grande favorito, e due esterni di attacco. Per Francisco Conceicao l’accordo sembrerebbe essere ormai imminente, mentre per l’altro nome ci sono i profili di Nico Gonzalez e Jadon Sancho seguiti da tempo. Proprio sulla questione acquisti Calciomercato.it ha chiesto l’opinione dei propri utenti su X con un sondaggio incentrato sul colpo fondamentale per la Juventus.

“Se la Juventus dovesse acquistarne solo uno sul mercato, qual è il profilo che farebbe davvero la differenze per lo scacchiere di Thiago Motta?” La risposta è stata un vero e proprio plebiscito.

Calciomercato Juventus, il prescelto per Motta: farà la differenza

Un solo colpo per la Juventus, ma in grado di fare la differenza. I tifosi hanno indicato in Teun Koopmeiners l’acquisto imprescindibile per i bianconeri: il 50,7% delle preferenze è andata all’olandese per il quale, come raccontato da Calciomercato.it, c’è da superare il problema delle commissioni.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Se la #Juventus dovesse acquistarne solo uno sul mercato, qual è il profilo che farebbe davvero la differenze per lo scacchiere di Thiago Motta? 🤔 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 23, 2024

Tornando al sondaggio, un altro nome che scalda il popolo bianconero è quello di Sancho che raccoglie il 34,6% di voti. Meno attraente il colpo Nico Gonzalez con appena il 5,1% di preferenze. Infine, per il 9,6% dei votanti nessuno dei tre sarebbe in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus. Toccherà ora a Giuntoli decidere quale colpo affondare per prima e se riuscirà davvero a portare Koopmeiners alla corte di Thiago Motta.

Intanto il campo ha fatto già intravedere il lavoro fatto dall’allenatore portoghese con la vittoria all’esordio contro il Como. Ora servirà altro per dimostrare che la strada intrapresa è quella giusta e con un rinforzo (o più di uno) la missione potrebbe risultare più semplice.