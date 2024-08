Inter-Lecce, brutta tegola alla vigilia: Inzaghi perde il titolarissimo

Non ha partecipato alla rifinitura andata in scena allo stadio ‘Meazza’, dove domani sera l’Inter sfiderà i salentini di mister Gotti

Brutta notizia per Inzaghi alla vigilia della gara col Lecce, valevole per la seconda giornata di Serie A e in programma domani sera allo stadio ‘Meazza’. Il big oggi non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare e, a meno di sorprese, non potrà essere disponibile contro i salentini, perlomeno dall’inizio.

Lautaro ko a circa ventiquattro ore dalla sfida contro l’undici di Gotti. Oggi l’argentino non ha preso parte alla rifinitura andata in scena al ‘Meazza’ per via di un affaticamento muscolare. Domani il tecnico dell’Inter e lo staff medico nerazzurro valuteranno di nuovo le condizioni del capitano, ma appare improbabile un suo impiego. Almeno non dal primo minuto. Al suo posto giocherà Mehdi Taremi, partito dalla panchina sabato scorso col Genoa.