Il Napoli tratta col Chelsea, il Milan si inserisce: sorpasso a Conte

Se dovesse partire anche Bennacer, il Milan andrebbe a caccia di un altro colpo ed è pronto a inserirsi per l’obiettivo del Napoli

Il Milan si prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro il Parma per la prima trasferta dell’anno. Dopo il pareggio acciuffato in extremis col Torino all’esordio, la squadra di Fonseca è già quasi obbligata a trovare i tre punti in un momento in cui le voci di mercato sono tornate prepotenti. Ad esempio quella dalla Spagna che coinvolge Rafael Leao, nuovo obiettivo del Barcellona.

I rossoneri non hanno intenzione comunque di privarsi del loro gioiello, soprattutto a certe cifre e a questo punto del mercato. Ma un altro giocatore potrebbe lasciare Milanello ed è Ismael Bennacer, che è in orbita Arabia Saudita e si sta lavorando in tal senso. In caso di partenza, non scontata ma comunque possibile, ovviamente la società sarebbe chiamata a un altro colpo a centrocampo dopo Fofana. Il nome di Manu Kone è ormai di vecchia data, resta l’obiettivo principale ma su di lui si sono posati gli occhi anche della Roma. Il ventaglio di nomi sul taccuino del Milan però non si ferma al giocatore del Borussia M’Gladbach. Un altro calciatore già osservato e che evidentemente è ancora sui radar della dirigenza è Carney Chukwuemeka. Secondo il giornalista molto vicino alle vicende di casa Chelsea, Simon Phillips, il futuro del calciatore inglese di origini nigeriane (ma nato in Austria) è ancora molto incerto.

Il Milan non perde d’occhio Chukwuemeka: su di lui anche il Napoli

Il classe 2003, acquistato due stagioni fa dall’Aston Villa per poco meno di 20 milioni, accetterebbe di buon grado una cessione. Anche perché con i Blues ha giocato davvero poco, lo scorso anno appena 9 partite in campionato, anche a causa sicuramente di parecchi infortuni, tra l’altro seri. Su di lui c’era una trattativa avviata col Crystal Palace, ma il Chelsea – a quanto pare – ha modificato le carte in tavola e il trasferimento è andato in stand-by. Secondo quanto scritto da Phillips su ‘chelsea.news’, l’affare non è ancora del tutto saltato ma anche il Milan resta interessato a Chukwuemeka.

Addirittura il club londinese allenato da Maresca lo spingerebbe verso la soluzione rossonera, anche se i motivi non sono ancora noti. In ogni caso pare un nome da tenere in considerazione, soprattutto con l’eventuale addio di Bennacer in direzione Arabia Saudita. Lo stesso calciatore cresciuto nell‘Aston Villa in queste ore è stato accostato al Napoli di Antonio Conte, che col Chelsea continua a dialogare in maniera strettissima per Lukaku. Tanto da riflettere su un eventuale inserimento di Chukwuemeka nel ‘pacchetto’, anche se il primo obiettivo degli azzurri resta Gilmour oltre a McTominay. Nel frattempo il Diavolo sta chiudendo per altri due colpi, stavolta in prospettiva: Hodzic è in arrivo dal Bologna mentre per Silvano Vos serve trovare l’intesa con l’Ajax.