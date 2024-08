Dall’Inter alla Juve: il fuori rosa arriva in saldo

Juventus grande protagonista in questi ultimi giorni di calciomercato. Non solo esterni e Koopmeiners, spunta un difensore

L’ultima settimana di calciomercato sarà rovente per la Juventus, con Giuntoli che deve regalare almeno altri tre colpi a Thiago Motta. Da Koopmeiners a due esterni, con Conceicao sempre più vicino stando alle indiscrezioni che arrivano dal Portogallo. Sancho è l’altro nome, ma gli ostacoli non sono pochi. Altri rumors, a dir poco clamorosi, danno però i bianconeri propensi a fare anche un altro difensore.

E che difensore, visto che parliamo di Milan Skriniar. Lo slovacco è fuori dai piani di Luis Enrique, tanto che non è stato nemmeno convocato per la gara col Montpellier. Il Paris Saint-Germain vuole disfarsene, ma c’è il problema ingaggio: circa 10 milioni più bonus, con il contratto che scade a giugno 2028.

‘Solo’ la Premier o l’Arabia possono venire incontro alle esigenze di Skriniar e ai transalpini, nel frattempo dalla stessa Francia lanciano due piste per il futuro prossimo dell’ex Inter: per ‘Le Parisien’ il Bayern Monaco, ma dalla Germania sono arrivate già delle smentite, e la Juventus pensano a Skriniar per rinforzare le rispettive difese.

Juventus, ipotesi Skriniar in prestito: operazione ai limiti dell’impossibile in questa sessione

La Juve sembra una destinazione improbabile per Skriniar, almeno in questa sessione considerato che con Kalulu i bianconeri hanno completato il reparto. Certo, a meno di una grande uscita, vedi quella di Danilo, anche se poi andrebbe superato lo ‘scoglio’ del maxi stipendio. Una cosa non di poco conto per una Juventus intena a tagliare il monte ingaggi. Una possibilità potrebbe essere il prestito con contributo al pagamento di almeno metà emolumenti.

Skriniar lascerebbe il PSG dopo appena una stagione, peraltro non soddisfacente sul piano personale anche a causa di problemi fisici. In Serie A ha già giocato con la maglia della Sampdoria (38 presenze) e con quella dell’Inter (246 presenze), della quale è stato pure capitano vincendo lo Scudetto nella stagione 2020/2021. Burrascoso e a zero il suo addio nell’estate 2023.