Dalla Roma al Milan, UFFICIALE: fuori dai convocati e trasferimento imminente

Fuori dai convocati per questioni di mercato: novità dell’ultim’ora che riguarda anche il Milan e la Roma, cosa è successo

Non è nella formazione titolare, non è in panchina: fuori dai convocati per questione legate al mercato. Novità dell’ultima ora che coinvolge anche il Milan e la Roma quella che arriva da Moenchengladbach, dove il Borussia affronta questa sera il Bayer Leverkusen.

Manu Kone non è presente nella distinta ufficiale: fuori dai convocati, come spiega lo stesso club su X, per un possibile trasferimento imminente. Il 23enne centrocampista franco-ivoriano è da tempo seguito anche dalle italiane, con Roma e Milan che sono interessate a lui. Ad oggi la destinazione giallorosso pare la più probabile, almeno in Italia, considerato che prima di chiudere l’acquisto, infatti, Ibrahimovic ha la necessità di cedere un calciatore sulla mediana, con Bennacer indiziato numero uno.

Inoltre, come raccontato da Calciomercato.it, il Milan sta lavorando a prendere il classe 2005 dell’Ajax Silvano Vos: il giovane olandese ha già detto sì ai rossoneri e la trattativa sta procedendo verso la definitiva fumata bianca. Vos potrebbe fare la spola tra prima squadra e Milan Futuro, lasciando poi a Fonseca il compito di decidere se lavorare con lui in pianta stabile.

Intanto si registra la mancata convocazione di Kone: obiettivo rossonero e della Roma, il Borussia Moenchengladbach lo ha lasciato fuori per motivi di mercato. Quale sarà la prossima destinazione lo si capirà a breve.