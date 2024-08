Dalla Juve torna in Brasile: la scelta è fatta

Dopo una lunga militanza nella Juventus, il brasiliano pare aver deciso di tornare in patria: due le opzioni prestigiose tra cui scegliere

Continuano a essere stagioni travagliate nella Juventus, dense di profondi cambiamenti, rinnovamenti, addii a volte anche impopolari. O comunque pesanti. Soprattutto negli ultimi anni alla Continassa c’è stata una rivoluzione importante che ha interessato in primis la proprietà, poi dirigenza e il settore sportivo fino all’arrivo di Giuntoli. E ovviamente l’aspetto tecnico, con l’avvicendamento tra Sarri, Pirlo, il ritorno di Allegri e infine l’arrivo di Thiago Motta.

Tutto ciò si è ripercosso sul campo, con una rosa che ha subito tutti questi continui mutamenti. Pian piano si è arrivati a una politica di ridimensionamento degli ingaggi e di abbassamento dell’età media. Addio a gente come Cristiano Ronaldo, dentro giovani rampanti come era Dusan Vlahovic al suo arrivo a Torino. Oggi in difesa non c’è più il capitano Giorgio Chiellini né Leonardo Bonucci, ma Bremer. L’ultimo leader e non a caso capitano è forse Danilo, che ha sposato la causa bianconera con il recente rinnovo, confermandosi punto di riferimento per lo spogliatoio e i tifosi a cui è legatissimo. Ma, come vi abbiamo raccontato, non è tutto oro quel che luccica e in questi giorni si sta parlando molto della sua situazione. Escluso dai titolari col Como, escluso molto probabilmente anche da quelli di Verona. Ufficialmente per questioni fisiche, ma la realtà è che per Thiago Motta il brasiliano non è assolutamente intoccabile. Anche per un motivo tattico. E a questo punto, con un contratto pesantissimo da 4 milioni netti a stagione e un mercato ancora aperto, nessuna ipotesi probabilmente è da scartare.

Di recente ha parlato con Douglas Luiz spingendolo alla Juve e ritrovando un po’ di verdeoro dopo la partenza di Alex Sandro. L’ex terzino della Juve, classe ’91, suo grandissimo amico, ha chiuso un’esperienza lunghissima a Torino di ben nove stagioni, arrivato a fine contratto. In questi mesi l’esterno mancino si è allenato, da solo e poi si è appoggiato al club portoghese del Portimonense. Ma la sua inattività potrebbe finire presto.

Secondo ‘Radio Craque Neto’, infatti, Alex Sandro ha rifiutato tutte le offerte arrivate dall’Europa e avrebbe deciso di tornare in Brasile. Due società storiche, probabilmente le più importanti del suo paese, Sao Paulo e Flamengo, lo avrebbero già contattato. Entrambi possono ovviamente trattare direttamente con lui in quanto svincolato. Il club rubronegro è a caccia di un esterno dopo il brutto infortunio che terrà fuori a lungo l’ex Roma Vina. E potrebbe essere attualmente in vantaggio.