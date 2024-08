Inizio di campionato nel caos, penalizzazione choc: verdetto UFFICIALE

La Corte Federale d’Appello ha chiuso i giochi confermando la maxi penalizzazione. La conferma è arrivata dal presidente del club

Sebbene le indiscrezioni di mercato continuino a tenere banco senza soluzione di continuità, il week end appena trascorso è coinciso anche con l’inizio del campionato di Serie A. Partenza col botto sotto tanti punti di vista, alla luce anche dei diversi risultati a sorpresa che si sono materializzati. I colpi di scena in Italia, però, non possono essere relegati soltanto a quanto succede nel rettangolo di gioco.

La scorsa stagione ha infatti visto un numero importante di sentenze deliberate dalla sezione Disciplinare del Tribunale Federazione nazionale. Una delle ultime sanzioni aveva ‘colpito’ il Brindisi Fc, a cui il Tribunale Federale aveva inflitto una penalizzazione di sei punti in classifica. Verdetto non banale perché una precedente sentenza aveva disposto un’analoga penalizzazione, sempre di sei punti in classifica. Ragion per cui la compagine pugliese ha trascorso l’estate con la consapevolezza di poter partire nel prossimo campionato di Serie D da meno dodici in classifica. Incubo che ha assunto i crismi dell’ufficialità a causa della nuova presa di posizione della Corte Federale d’Appello.

Respinto il ricorso del Brindisi: si parte dal -12 in classifica

La Corte Federale d’Appello ha infatti respinto il ricorso presentato dal Brindisi. Il club pugliese, ‘colpito’ dal mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati e dal mancato pagamento di ritenute Irpef e contributi Inps, si aveva cercato di ridimensionare il ritardo preliminare di punti. Una mossa che, come confermato da Giuseppe Roma – presidente del club pugliese – non ha sortito gli effetti sperati:

“Abbiamo presentato il ricorso ma la giustizia sportiva ha confermato a pieno la linea del primo grado. Questo non scalfisce di una virgola il nostro entusiasmo e la forza del nostro progetto. Abbiamo coscienza dei nostri mezzi e sappiamo che sapremo recuperare lo svantaggio grazie alle qualità della squadra, dello staff tecnico e al cuore di una grande tifoseria (…)”. Il Brindisi, dunque, inizierà il suo campionato in fondo alla classifica.