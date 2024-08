Calcioscommesse, la Procura non ci sta e fa ricorso: tre anni e mezzo di squalifica

La vicenda del calcioscommesse non è ancora chiusa qui: l’udienza in secondo grado ci sarà tra meno di un mese

La vicenda calcioscommesse è stata senza dubbio l’ennesima pagina nera del calcio italiano nella sua storia recente. Un filone che ha coinvolto diversi calciatori importanti, anche in chiave Nazionale, ma anche altri di categorie inferiori. Fagioli e Tonali sono stati ovviamente i due maggiormente sotto la lente d’ingrandimento, anche perché squalificati nella stagione che avrebbe portato all’Europeo con l’Italia.

Il primo è rientrato in tempo, convocato da Spalletti nonostante la lunga lontananza da partite ufficiali e non senza polemiche, l’altro invece ancora oggi è out. Ma per Tonali, che al momento della sentenza si era appena trasferito al Newcastle per una cifra monstre di oltre 70 milioni di euro. Il suo incubo, però, sta per finire: il rientro del centrocampista classe 2000, infatti, come già annunciato dai Magpies nei giorni scorsi, è previsto per il prossimo 28 agosto. Meno di una settimana insomma. Nel giorno in cui il club bianconero sarà impegnato nella Coppa di Lega in casa del Nottinham Forest e a quattro giorni dalla sfida col Tottenham. Per l’allenatore, Tonali sta bene ed è addirittura pronto per giocare subito. Contestualmente, però, in Serie C c’è un altro filone molto importante che ha portato a squalifiche pesantissime.

Scommesse, la Procura fa ricorso: chiesti di nuovo maxi squalifiche per Letizia e Brignola

A fine luglio infatti il Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare ha squalificato i giocatori del Benevento Christian Pastina per due anni e Francesco Forte per nove mesi. Prosciogliendo invece Gaetano Letizia ed Enrico Brignola. Ma questi ultimi non possono dirsi ancora tranquilli. La Procura Federale, infatti, si è opposta alla sentenza di proscioglimento dei due giocatori. Come riporta ‘calciobenevento.it’, è stato depositato presso la Corte federale d’Appello il ricorso avverso la decisione della sezione Disciplinare, considerata “totalmente ingiusta”.

La Procura aveva chiesto una squalifica di tre anni e sei mesi per Letizia, di tre anni per Brignola. Contestualmente si sono rivolti alla Corte d’Appello anche i legali di Pastina e Forte, i due calciatori che invece sono stati condannati. Per tutti e quattro ci sarà quindi il processo di secondo grado, con l’udienza che potrebbe essere fissata tra meno di un mese. Quindi col mercato chiuso, senza possibilità per il Benevento eventualmente di sostituirli o comunque di programmare le sue mosse. Ma la questione pare ancora lontana dall’essere conclusa.