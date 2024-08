Sorpresa Szczesny, pronto a firmare per il ritorno

Dopo la rescissione con la Juventus, Szczesny potrebbe aver trovato una nuova squadra: il ritorno è a sorpresa

La rescissione del contratto con la Juventus era il finale che tutti si aspettavano dopo l’arrivo alla corte di Thiago Motta di Di Gregorio. L’ex Monza è stato scelto dal nuovo allenatore bianconero e da Giuntoli come il numero 1 (in realtà sulle spalle indossa il 29) del nuovo corso della Juventus e questo ha avuto come ripercussione l’addio di Szczesny.

Il portiere polacco sta valutando le varie opportunità: l’Arabia Saudita sembrava potesse essere una ipotesi percorribile, ma alla fine non se n’è mai fatto nulla. Come nulla, almeno per ora, è successo con il Monza, società che non ha mai nascosto il desiderio di poter prendere l’estremo difensore ex Juventus. Finora però nulla si è concretizzato, tanto che si parla anche della possibilità che Szczesny decida alla fine di ritirarsi dal calcio giocato.

Un’idea che potrebbe essere rimandata se trovassero conferma le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra: per il polacco si parla di un possibile ritorno a sorpresa.

Calciomercato, ritorno per Szczesny: le condizioni per il sì

Dopo aver giocato in Italia dal 2015 al 2024, prima con la Roma e quindi con la Juventus, Wojciech Szczesny potrebbe fare il sorprendente ritorno in Premier League.

Stando a quanto riferisce ‘teamtalk.com’, infatti, l’Arsenal starebbe pensando a lui come nuovo portiere da affidare ad Arteta. L’idea dei Gunners, soprattutto se riuscissero a vendere Ramsdale, è affiancare David Raya con altri due portiere. Uno è Joan Garcia dell’Espanyol, obiettivo principale per la porta della formazione londinese.

Ma l’idea sarebbe quella di prendere due portieri ed a quel punto il nome di Szczesny sarebbe molto ben visto dalle parti dell’Emirates Stadium. Tutto comunque ancora in fase di definizione con l’Arsenal che dovrà prima cedere Ramsdale e poi, eventualmente, andare a chiudere per uno o due portieri con il polacco tra le ipotesi.