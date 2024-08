Rescissione dopo un mese: terremoto Inter

Colpo di scena in casa Inter: finisce subito l’avventura nella nuova squadra, arriva la rescissione del contratto

L’Inter punta su Palacios per completare la rosa di Simone Inzaghi e nelle prossime ore ci sarà l’incontro decisivo per il giovane difensore argentino.

I nerazzurri spingono per il classe 2003 per accontentare Inzaghi alla casella di vice Bastoni e intanto sono alle prese con la grana Franco Carboni. Paradossale la situazione dell’esterno sinistro cresciuto nel vivaio nerazzurro, che dopo poco più di un mese (l’ufficialità era arrivata lo scorso 12 luglio) è già ai ferri corti con il River Plate e pronto a rompere l’accordo con la società di Buenos Aires. Anzi, come riporta il giornalista Hernan Castillo su ‘X’, il giocatore avrebbe rescisso il contratto con il River e sarebbe pronto così a tornare all’Inter.

Calciomercato Inter, clamoroso Carboni: lascia subito il River Plate

Un incredibile colpo di scena quindi per quanto riguarda il futuro di Franco Carboni, fratello del più giovane Valentin che nelle scorse settimane si è accasato al Marsiglia di De Zerbi.

Decisivo l’esonero in panchina di Demichelis, che ha fortemente voluto Carboni al River Plate. Con il ritorno al timone di Gallardo, invece, sono cambiate radicalmente le prospettive di impiego dell’ex terzino del Monza, insoddisfatto insieme al suo entourage della nuova gestione tecnica. Adesso – come riporta ‘Tyc Sports’ – la nuova destinazione di Franco Carboni potrebbe essere il Monterrey in Messico, squadra dov’è sbarcato proprio Demichelis. Intanto il giocatore classe 2003 tornerà a Milano dopo la rescissione del contratto con il River Plate: l’accordo prevedeva il prestito fino al 2025 con opzione di ricatto fissata a 4 milioni di euro e il controriscatto da parte dell’Inter a 12 milioni.