Pochi calciatori a disposizione, chiesto il rinvio del match: ora è UFFICIALE

Il club non ha abbastanza calciatori a disposizione ed ha chiesto il rinvio del match: ora è arrivata la risposta ufficiale

Una situazione paradossale, con la Federazione che è intervenuta in maniera dura. Mentre i campionati principali sono ormai partiti un po’ ovunque, in Francia a tenere banco è il caso che riguarda un club storico come il Bordeaux.

Situazione di grave crisi dopo che la squadra, per problemi economici, è stata retrocessa in National 2 ed ha perso il suo status professionistico. Ciò non è bastato però per porre fine ai problemi dei Girondini che devono fare i conti con la necessità di ricostruire praticamente da zero tutta la squadra e non solo. Con la retrocessione d’ufficio, infatti, tutti i giocatori si sono svincolati e così la rosa, eccezion fatta per qualche calciatore che ha deciso di sposare nuovamente la causa Bordeaux.

Un problema non di poco conto perché i campionati stanno ormai per ripartire. La società francese ha la necessità di allestire ben quattro squadre (oltre alla prima, anche quella riserve che giocherà in National 3 e due formazioni giovanili) e non ha abbastanza calciatori a disposizione. Ecco perché, in vista del primo incontro della squadra riserve il Bordeaux ha chiesto il rinvio dell’incontro in programma nel prossimo fine settimana.

Francia, niente rinvio per il Bordeaux: decisione ufficiale

La Federcalcio francese però non ha accolto la richiesta della società, spiegando che il club era al corrente da oltre un mese che avrebbe dovuto debuttare domenica 25 agosto. Così ha respinto la richiesta di rinvio e ha chiesto al Bordeaux di scendere in campo regolarmente contro lo Stade Bordelais alle ore 15 di domenica.

Niente rinvio dunque e la decisione toccherà anche la prima squadra che scenderà in campo a fine mese: in questo caso il Bordeaux sembrava intenzionato a chiedere di iniziare a giocare soltanto dalla quarta giornata, ma l’idea della FFF sembra essere di non concedere rinvii. Corsa contro il tempo dunque per i Girondini che devono formare la squadra in pochi giorni.