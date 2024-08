Asse Milan-Barcellona, non solo Leao: prezzo fissato, adesso la scelta

Non solo Rafael Leao, si scalda l’asse tra Milan e Barcellona: fissato il prezzo, adesso la palla passa al giocatore

Prima le uscite e poi le entrate, a meno che non si parli di giocatori italiani o under-22. Perché il Milan sta affrontando un discorso legato alle liste e l’uscita di Kalulu, in questo senso, non basta.

Anche Adli e Pobega rappresentano due esuberi in casa rossonera e il club meneghino starebbe sondando il terreno soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Gli occhi del Milan sono rivolti soprattutto a profili giovani. Manu Kone è il preferito della dirigenza, ma l’affare sarebbe fattibile solo in caso di un addio di un over-22 di formazione straniera (Bennacer potrebbe essere il primo candidato). Il francese, classe 2001, sarebbe ben felice di approdare a Milano, ma prima bisogna cedere. Diverso il discorso per altri nomi. Bondo piace da tempo ed essendo classe 2003 non rientrerebbe tra i 17 over-22 di formazione straniera. Stesso discorso per Vos dell’Ajax, classe 2005, che piace tanto e con cui si è già raggiunta un’intesa. Profili giovani dunque, che non andrebbero ad intasare le liste e la rosa. Un po’ come quello che potrebbe essere il nuovo difensore.

Milan, piace Faye del Barcellona: folta concorrenza

Perché vero che il Barcellona ha messo gli occhi su Leao con il club rossonero che ha chiuso ogni porta, ma c’è un giocatore che potrebbe fare il percorso inverso.

Secondo il ‘Mundo Deportivo’ infatti Mikayil Faye è finito nei radar del club rossonero. Il centrale senegalese è in partenza da Barcellona, con il club catalano che vorrebbe incassare dalla sua cessione 11 milioni di euro. Un prezzo certamente alto, ma in Catalogna considerano il Milan tra i club più interessati. Oltre ai rossoneri ci sono Porto, Lille, Rennes e, in ultimo, Psv Eindhoven, a caccia di un centrale mancino dopo che Bella-Kotchap è tornato al Southampton.

La concorrenza è fitta, dunque, ma Faye è un profilo che piace per caratteristiche tecniche, fisiche e anagrafiche. Perché classe 2004, perché in grado di giocare sia come terzino sinistro che come difensore centrale, perché già nel giro della nazionale maggiore del Senegal. Certo, bisognerà cercare di superare la concorrenza e di convincere il Barcellona ad abbassare le pretese, ma attenzione a questo nome come possibile colpo per la retroguardia rossonera. Il ragazzo è extracomunitario, ma il Milan ha ancora uno slot a disposizione, visto che Emerson Royal è in possesso di passaporto spagnolo.