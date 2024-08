Milan, pesante tegola per Fonseca: occhio a derby e Champions

Inizia in salita il campionato del Milan di Paulo Fonseca: nuovi problemi dopo il pareggio col Torino

Ha deluso le aspettative il Milan di Paulo Fonseca, costretto ad acciuffare il pari nel finale dopo essere stato sotto di due gol contro il Torino di Vanoli. E ora ci sono nuovi guai per il tecnico portoghese.

Brutte notizie per il Milan e per Paulo Fonseca due giorni dopo il pareggio contro il Torino alla prima giornata di campionato. Il tecnico portoghese, infatti, dovrà già fare a meno di Alvaro Morata, fermato da un infortunio. L’attaccante spagnolo, decisivo nella rimonta contro i granata, era partito dalla panchina proprio a causa di una leggera contrattura rimediata alla vigilia della sfida. Poi ha stretto i denti, è subentrato e ha realizzato il gol del momentaneo 2-1 prima del definitivo 2-2 siglato da Noah Okafor nel finale di partita, evitando una pesante sconfitta davanti al proprio pubblico.

L’attaccante spagnolo è alle prese con un problema al quadricipite femorale che lo costringerà a uno stop non di poco conto. Il timore, infatti, è che l’ex Atletico Madrid, fresco di Europeo vinto in Germania, resti fermo ai box peer circa tre settimane. Dovrà così saltare sicuramente saltare le partite sui campi di Parma e Lazio (il Milan è atteso da una doppia trasferta consecutiva) e rinunciare alla chiamata della Nazionale della Spagna per le sfide contro Serbia e Svizzera del 5 e 8 settembre valevoli per la Nations League.

Milan, infortunio per Alvaro Morata: la situazione

Lo staff medico del Milan conta di poter riconsegnare Alvaro Morata a Paulo Fonseca per la sfida contro il Venezia in programma il 15 settembre, a mercato chiuso e dopo la sosta per le nazionali. Occhio, però, alla gestione dell’attaccante spagnolo.

Già, perché pochi giorni dopo la sfida con i lagunari di Eusebio Di Francesco, i rossoneri saranno attesi da una settimana cruciale, tra l’inizio della Champions League 2024-25 e l’attesissimo derby con l’Inter. Non una buona notizia per l’ambiente Milan e per lo stesso Alvaro Morata, tra i colpi della sessione estiva di calciomercato e ancora alla ricerca della migliore condizione atletica dopo essersi aggregato ai nuovi compagni di squadra in giustificato ritardo a causa degli impegni con la Nazionale della Spagna, salita sul tetto d’Europa a metà luglio.

Dal suo canto, Paulo Fonseca dovrà studiare le migliori soluzioni per ovviare all’assenza del centravanti spagnolo, già decisivo contro il Torino. Il sostituto naturale sarebbe Luka Jovic, ma occhio anche alla candidatura di Noah Okafor, apparso in splendida forma sia nel trofeo Berlusconi contro il Monza che nella gara pareggiata col Torino proprio grazie a un suo gol nel finale. Presumibilmente, verrà aggregato alla prima squadra il baby talento Camarda, reduce dai primo gol da professionista con la maglia del Milan Futuro.