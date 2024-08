Juventus, UFFICIALE: doppia tegola per Thiago Motta

Si fermano due titolari in casa Juventus. I bianconeri devono fare i conti con due infortuni dopo la vittoria contro il Como

La gioia per la vittoria in Serie A, all’esordio, contro il Como, è durata poco in casa Juventus. I bianconeri, infatti, devono fare i conti con una doppia pesante tegola.

Anche la Vecchia Signora, così come il Milan, che ha perso Alvaro Morata, perde due pedine fondamentali, che ieri hanno giocato dal primo minuto. Thiago Motta, infatti, ha perso per le prossime due partite, contro Verona e Roma, Timothy Weah e Khpehren Thuram.

Juventus, Thuram e Weah out

La nota della Juventus non lascia alcun dubbio. L’ex tecnico del Bologna dovrà fare a meno di due pedine importanti:

“A seguito dei problemi muscolari accusati nel corso della partita di ieri sera, comunica la Juve, i due giocatori sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical: che hanno evidenziato per il centrocampista centrale una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per l’esterno una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni”. Weah e Thuram sfrutteranno, dunque, la sosta per tornare a disposizione di Thiago Motta.