Juve-Como, gioia e dolori dopo il gol: Thiago Motta perde un pezzo all’intervallo

La Juventus chiude col doppio vantaggio il primo tempo contro il Como: Thiago Motta è costretto a un cambio forzato all’intervallo

Gol e smorfia di dolore per Timothy Weah dopo il sigillo del raddoppio che fa volare la Juventus sul 2-0 all’intervallo del posticipo contro il Como.

L’esterno statunitense si sta segnalando come uno dei migliori in campo e sul finire della prima frazione ha sfruttato al meglio combinazione tra Yildiz e Vlahovic per bucare Reina, rete convalidata dopo qualche secondo dall’arbitro Mercenaro grazie alla goal line technology. Weah prima aveva subito però un colpo ed era leggermente zoppicante, segnando così in condizioni non ottimali il gol del raddoppio della Juve dopo la perla del baby Mbangula. Gioie e dolori in pochi attimi per l’ex Lille, che si è avvicinato alla panchina per chiedere il cambio.

Thiago Motta ha mandato così a scaldare Nicolò Savona, dandogli dei consigli tattici prima della fine del primo tempo. All’intervallo Weah ha alzato bandiera bianca, restando negli spogliatoio a causa del problema di natura muscolare accusato sul finire del primo tempo. Come per Mbangula, anche per Savona (terzino classe 2003 e che recentemente ha rinnovato il contratto con i bianconeri) si tratta dell’esordio in prima squadra.