Cassano ‘tuona’ contro Giuntoli e Motta: “Fatto un disastro”

“Vado a morte con le mie idee”. Cassano boom nella diretta del programma con gli amici Nicola Ventola e Lele Adani

Cassano non si smentisce mai. Nella nuova diretta di ‘Viva El Futbol’, programma in onda su Twitch con gli amici Ventola e Adani, ‘FantAntonio’ si è espresso in maniera sorprendente sulla corsa Scudetto e i primi quattro posti nella Serie A 2024/2025 appena cominciata.

Il pronostico di Cassano farà, ovviamente, molto discutere: “Per il primo posto dico Inter, poi Roma seconda, Atalanta terza e Napoli quarto“. Insomma, per l’ex attaccante della Nazionale italiana Milan e Juventus non riusciranno a qualificarsi per la prossima Champions: “Vado a morte con le mie idee, e dico Juve e Milan fuori dai primi quattro posti”.

Decisamente meno clamorosi i pronistici di Ventola e Adani: “Milan, Inter, Juventus e Roma”, ha detto il primo; “Dico che l’Inter vince lo scudetto – la previsione del secondo – poi Milan e Juventus. Se la giocheranno Atalanta e Roma per il quarto posto, l’ultimo per la Champions”.

Tornando a Cassano, per lui Giuntoli e Thiago Motta hanno fatto “un disastro” in merito alla gestione della vicenda Chiesa. “Ora sarà l’eventuale compratore a fare il prezzo…”.