Walker senza una casa, moglie e amante gli hanno tolto tutto: l’incredibile vicenda

Kyle Walker vive senza una casa, la moglie e l’amante gli hanno tolto ogni cosa: ecco cos’è successo al calciatore del Manchester City

Immagina essere un calciatore milionario, poterti permettere qualsiasi lusso e qualsiasi divertimento, ma ritrovarti senza una casa dove vivere. E’ questa l’incredibile vicenda che vede come protagonista Kyle Walker, terzino destro del Manchester City, che con il club inglese ha vinto di tutto, tra campionati, coppe nazionali ed una Champions League.

Il grande rammarico, per l’attuale capitano del Manchester City, è stato quello di non essere mai riuscito a vincere un trofeo con l’Inghilterra. In Nazionale, infatti, il terzino si è fermato ad un passo dal traguardo nella finale dell’Europeo contro l’Italia nel 2021 e lo stesso è successo lo scorso luglio contro la Spagna.

Una doppia enorme delusione, che non cancella però quanto fatto in questi anni dal calciatore. Non si può dire lo stesso, invece, per la sua vita privata, che negli ultimi anni è stata costellata di gossip spiacevoli, per via di alcuni comportamenti non proprio impeccabili da parte del giocatore.

Walker, che caos con l’ex moglie e l’amante: si ritrova senza casa

Walker, infatti, è protagonista di una storia di tradimenti e bugie, che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua vita. Il giocatore era sposato con Annie Kilner, con la quale ha avuto 4 figli, ma nonostante l’idea di una famiglia felice, ha deciso di tradirla con Lauryn Goodman ed insieme hanno avuto altri 2 bambini. Una storia tenuta segreta per diverso tempo, fino a quando è tutto emerso alla luce del sole.

I compagni di squadra del Manchester City erano già al corrente di ogni informazione, ma quando la vicenda è diventata di dominio pubblico, sono incominciati i guai per Walker. Nonostante il giocatore percepisca uno stipendio di 9 milioni di euro all’anno (720 mila al mese), si ritrova senza una casa.

Un paradosso davvero incredibile, se pensiamo che l’inglese, tra i suoi beni, possiederebbe 2 ville di lusso dal valore di circa 5 milioni di euro. Probabilmente, viene da pensare, nessuna delle due situata nelle vicinanze del campo di allenamento del Manchester City, se non addirittura in Inghilterra. Dove dorme, dunque, Walker? Al momento in un alloggio del Manchester chiamato foresteria. Un edificio da 17 piani con ogni comfort, non di certo una location spiacevole, ma sicuramente una soluzione momentanea in attesa di novità.

Quelle che sicuramente non arriveranno dalla sua ex moglie, che non è affatto intenzionata a perdonarlo. Nonostante i due abbiano passato insieme le vacanze dopo l’Europeo in Germania, il rapporto non si è affatto ricucito. La fiducia è stata ormai tradita definitivamente e la scena di ex moglie e amante entrambe presenti all’Europeo è difficile da dimenticare.

Walker si è illuso di poter tornare a casa, di riportare le proprie cose da Annie, che invece lo ha respinto in maniera perentoria, dichiarando a persone vicine, che Walker sarebbe dovuto passare sul suo cadavere prima di mettere nuovamente piede nell’abitazione. E così il giocatore del City si è ritrovato senza moglie, amante e una casa, una situazione tragicomica per un campione milionario del suo calibro.