Thiago Motta dribbla il mercato ed esalta Yildiz: “Può giocare ovunque”

La Juventus non sbaglia all’esordio in campionato contro il Como: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta

Juventus sul velluto alla prima di Thiago Motta sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ all’Allianz Stadium in una gara ufficiale. Sonoro 3-0 al Como e un protagonista inaspettato nella fila bianconere.

Mbangula è l’eroe della serata, con l’allenatore bianconero ripagato della fiducia concessa al baby belga all’esordio con gol in Serie A. “Sono soddisfatto della prestazione e del risultato, abbiamo vinto meritatamente – esordisce Thiago Motta in conferenza stampa – Adesso non dobbiamo pensare al mercato, ma solo a recuperare e prepararci bene per il Verona. Dobbiamo lavorare sodo e migliorare. Sono contento della disponibilità di tutti, Vlahovic è stato sfortunato ma ha dato un grande contributo anche senza palla. Mbangula meritava di giocare, è una bella sensazione per lui“.

A convincere è anche il centrocampo bianconero, nonostante l’esclusione iniziale di Douglas Luiz: “Abbiamo dei giocatori forti e tutti possono giocare insieme. Thuram e Locatelli hanno fatto bene, sia nelle letture che nella gestione della palla. Anche Fagioli e Douglas Luiz quando sono entrati hanno dato un contributo importante alla squadra. Locatelli è un ragazzo intelligente, di livello, non scopro adesso di certo io le sue qualità”.

Fa discutere la panchina di Danilo, con la fascia passata al braccio di Gatti per l’occasione: “Oggi lo ha fatto bene il capitano, vediamo le prossime. Federico ha trasmesso ciò che vogliamo essere”.

Infine su Yildiz, protagonista con diverse giocate d’alta scuola che hanno strappato gli applausi dell’Allianz Stadium: “Con questa responsabilità che mette in campo può giocare ovunque. È un giocatore forte a livello tecnico, fisico e mentale. Ha qualità e lavora tantissimo in allenamento”.