Prima partita da incubo, UFFICIALE: legamento crociato rotto

Inizio di stagione da incubo: ufficiale la rottura del legamento crociato durante la prima partita di campionato

Nel fine settimana hanno preso il via non solo le gare di Serie A, ma sono iniziati anche gli altri principali europei, dall’Inghilterra alla Spagna, fino alla Francia.

E proprio in Francia è partito in maniera eccellente l’Olympique Marsiglia. La squadra di Roberto De Zerbi ha ottenuto una roboante vittoria per 1-5 sul campo del Brest, con Mason Greenwood protagonista assoluto con una doppietta. Unico aspetto negativo è stato però l’infortunio a Faris Moumbagna. L’attaccante camerunense ha giocato infatti solo 8 minuti, subentrando ad Elye Wahi e venendo a sua volta sostituito per via di un infortunio.

Olympique Marsiglia, UFFICIALE: rottura del crociato per Moumbagna

Una brutta tegola per De Zerbi, che oggi ha ottenuto il responso medico di quello che è l’infortunio subito dal centravanti nato a Yaounde: rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro.

Si prospetta quindi un lunghissimo stop per il nazionale del Camerun, con il club transalpino che ora potrebbe decidere di tornare sul mercato per cercare un sostituto. La stagione di Moumbagna rischia quindi di durare solo otto minuti. La speranza per il club è quello di poterlo recuperare per la parte finale dell’annata.

Questo nel frattempo il comunicato ufficiale pubblicato dall’OM:

“Faris Moumbagna , infortunatosi sabato scorso durante la partita contro lo Stade Brestois, soffre della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Questa settimana era previsto un intervento chirurgico.

L’Olympique Marsiglia augura a Faris una pronta guarigione e spera di vederlo in campo il più presto possibile”.