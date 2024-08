Napoli-Conte, è già caos: “Rapporto che vedo male, ora alzerà la voce”

Le dichiarazioni del giornalista in merito al Napoli e alla falsa partenza di Antonio Conte, sconfitto dal Verona di Zanetti

Il 3 a 0 contro il Verona è destinato a far discutere per diversi giorni. L’inizio di Antonio Conte è stato davvero uno shock per tutti. Il suo Napoli ha perso malamente contro una squadra che qualche giorno prima era stata sconfitta in Coppa Italia dal Cesena, neopromosso in Serie B.

Non ci sono, dunque, scuse per la prestazione degli azzurri. E’ colpa di tutti, è colpa di un organico costruito male. Così arrivano le critiche. Furio Focolari, a RadioRadio, non ha usato troppi giri di parole per descrivere la situazione che sta vivendo il Napoli: “Non mi sorprende – afferma il giornalista -. È una squadra che non ha senso, alcuni giocatori importanti due anni non lo sono adesso. Lobotka e Anguissa non sono due fenomeni così come lo erano stati nell’anno dello scudetto. Conte non è un mago, non può far diventare Juan Jesus un calciatore di calcio. Jesus da parecchio tempo non è più un calciatore di questi livelli, Rrahmani non lo è mai stato, Di Lorenzo non è un centrale”.

Napoli, Focolari: “Vedo male Conte e il suo rapporto con gli azzurri”

In attacco a parte Kvaratskhelia, il Napoli è davvero poca cosa: “Alla fine ti affidi al georgiano, ma niente – prosegue Focolari -. È una squadra tutta da costruire e non credo che Lukaku risolverà tutti i problemi”.

L’avventura di Antonio Conte al Napoli potrebbe così non durare tantissimo: “Io il Napoli lo vedo male, vedo male Conte e il suo rapporto col Napoli. Perché adesso Conte fa il bravo e chiede scusa, ma poi comincerà ad alzare la voce, perché è tipico di Conte”