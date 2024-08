Lazio, Castellanos scaccia le critiche: “Rispondo solo sul campo”: E ammette la richiesta a Zaccagni

Protagonista assoluto della prima vittoria della Lazio, Taty Castellanos ha parlato in conferenza nel postgara col Venezia

Un inizio scoppiettante per Valentin Castellanos, che dopo la stagione opaca con Sarri e Tudor, è partito alla grande nell’esordio della Lazio in casa contro il Venezia.

Nel postpartita, in qualità di Man Of The Match, l’argentino ha parlato in conferenza stampa: “Il segreto è che non c’è più Immobile? No, importante è la fiducia del mister, l’anno scorso ho giocato meno perché c’era Ciro che è una leggenda nella Lazio. Devo continuare a lavorare”.

Cosa ti ha detto Baroni? “Sul terzo gol, che dovevo attaccare il primo palo”.

Cosa ti rimproveri in questa partita? “Niente, sono felice. Questo è importante per me, sono arrivati tanti giocatori in questo mercato, importanti per il gruppo ma anche per i tifosi”.

Firmi oggi per segnare 13 gol come al Girona? “Devo continuare a lavorare. Il gol deve arrivare così. La fiducia è importante”.

Hai lavorato sul cinismo? “Abbiamo fatto un bellissimo precampionato, lavorando tanto questa settimana perché il Venezia è forte. Dobbiamo continuare così per vincere tutte le partite”.

La Lazio è più forte dello scorso anno? “Una squadra diversa, con tanti giocatori giovani e diversi. Siamo una squadra nuova che deve lavorare molto”.

Tanti sono scettici su di te. “Devo rispondere sul campo, lavorare sempre umilmente. Non devo dare risposte a niente e nessuno”.

Con Baroni ti trovi meglio? Cosa è cambiato? “A Baroni piace tanto giocare vicino all’area, per me è molto importante. Questa è la cosa migliore”.

Dalle fasce arrivano più palloni e cross interessanti per te? “Ci lavoriamo durante la settimana. L’importante è arrivare in area, il mister mi dice sempre che devo arrivare lì”.

Su Dia e Noslin. “Noslin è un giocatore importante. Ha fatto un anno bellissimo col Verona, per noi è importante”.

Parlerai con Zaccagni per i rigori? “Sì, ci ho parlato per tirarli ma sono cose di campo e di calcio”.

Cosa hai provato al momento della sostituzione quando la curva ti ha osannato così? “Ero felice”.

Quanto è stato importante invece sentire la fiducia della società che ha rifiutato delle offerte? “La fiducia della società è importante, devo lavorare umilmente giorno per giorno. Devo continuare così che dobbiamo lavorare questa settimana per la prossima partita”.