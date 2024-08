Giuntoli, Marotta e l’accordo per Chiesa: “Fa un po’ ridere”

Federico Chiesa è fuori dai piani della Juventus, che sta cercando una sistemazione sul mercato per l’attaccante. Sull’ex Fiorentina c’è l’ombra dell’Inter

C’è l’ombra dell’Inter su Federico Chiesa, ormai fuori dai piani della Juventus e messo fuori rosa dal club bianconero in vista dell’inizio della nuova stagione.

L’attaccante della Nazionale non rientra nel progetto con Thiago Motta in panchina e viene ritenuto poco funzionale dall’allenatore italo-brasiliano nel suo scacchiere tattico. L’ennesima conferma, ufficiale, è che nei convocati diramati pochi minuti fa dalla Juventus non c’è traccia di Federico Chiesa. Vista la mancanza di alternative in attacco nell’elenco c’è anche il 2004 Samuel Mbangula, dalla NextGen. La Juve e Giuntoli stanno cercando una sistemazione per l’ormai ex numero 7 che in Italia intriga Roma, Milan e anche l’Inter dell’estimatore Marotta. L’Interesse dei nerazzurri non è più un mistero e da più parti si ha la sensazione che dietro la rottura insanabile con la ‘Vecchia Signora’ ci sia proprio il club nerazzurro. “C’è il sospetto che Chiesa abbia voglia di andare all’Inter fino a scadenza di contratto“, sottolinea a ‘Radio Radio’ il giornalista Sandro Sabatini.

Chiesa fuori dalla Juventus, c’è l’Inter: “Situazione grottesca”

Sabatini prosegue nella sua analisi sul futuro di Chiesa: “Non è facile dire che resta fuori rosa e stia in tribuna. Sia per la Nazionale sia per la situazione calciatori. Mandare fuori rosa il giocatore, che fino a tre mesi fa era il Sinner del calcio italiano, è quanto meno grottesco”.

Sulla questione Chiesa interviene anche Giancarlo Padovan: “Tutto è fatto per farlo andar via. La Juve non può permettersi nell’ultimo anno di contratto di non utilizzare un giocatore. Per quanto sia lo sgarbo che gli si voglia fare è troppo autolesionistico”. La palla passa di nuovo a Sabatini che conclude: “La cosa coincide con la creazione del famoso superpool di esperti che dovrebbe mediare tra club e la Nazionale con Spalletti, ovvero Marotta, Giuntoli, Marino e Sartori. Chiesa infatti ha fatto l’accordo con l’Inter: e chi l’ha fatto l’accordo con l’Inter? Marotta. Giuntoli e Marotta sono nella stessa commissione, capito? Fa un po’ ridere“.