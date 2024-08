Si riduce l’ingaggio e lascia la Juventus: può dire sì al ritorno

Nuovo affare sull’asse Fiorentina-Juventus, ma serve un sacrificio per arrivare a dama: doppio ostacolo da superare

Nico Gonzalez potrebbe non essere l’unico affare tra Fiorentina e Juventus in questa finestra di calciomercato. I bianconeri hanno da tempo trovato l’accordo con l’attaccante argentino ed ora che Gudmundsson è sbarcato a Firenze si aspetta il via libera di Commisso per perfezionare l’affare.

Operazione da circa trenta milioni di euro che nei prossimi giorni potrebbe essere formalizzata, anche se i contatti tra la viola e società piemontese potrebbero coinvolgere anche un altro calciatore. In casa Juve, infatti, oltre agli acquisti sono fondamentali anche le cessioni con gli esuberi che devono essere piazzati per evitare di appesantire il budget e andare a creare difficoltà a Thiago Motta nel corso dell’anno.

Una missione difficile che Giuntoli sta provando a portare a termine nel miglior modo possibile. Se McKennie potrebbe rientrare in rosa e far parte almeno fino a gennaio della squadra bianconera, è da tempo fuori dal progetto il brasiliano Arthur, reduce proprio dal prestito alla Fiorentina che però non lo ha riscattato. Ora Commisso sarebbe pronto a riportarlo a Firenze, ma ci sono un paio di ostacoli da superare per far andare in porto l’affare.

Calciomercato Juventus, Arthur alla Fiorentina: doppio ostacolo

Arthur alla Fiorentina è un’operazione di cui si sta parlando negli ultimi giorni, anche se c’è la necessità di superare alcune criticità. La prima riguarda l’ingaggio del calciatore con Commisso che sarebbe pronto a riportarlo a Firenze soltanto nel caso in cui il brasiliano accettasse di ridursi lo stipendio.

L’offerta, infatti, prevede uno stipendio più basso per il calciatore che però potrebbe anche decidere di tornare in patria. Infatti, per Arthur sarebbero arrivate anche due offerte provenienti dal Brasile. Il calciatore è legato alla Juventus da altri due anni di contratto anche se l’ultima apparizione con la maglia bianconera risale all’11 maggio 2022, nella finale di coppa Italia persa contro l’Inter.