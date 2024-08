Ricordi Rey Mysterio? Ora è con la Juventus: il video esalta i tifosi

Ricordi Rey Mysterio? Il leggendario atleta della WWE ora è con…la Juventus! Scopri il video che ha fatto impazzire i tifosi

Una carriera da Hall of Famer quella di Rey Mysterio, pluricampione del mondo in WWE. Non solo titoli assoluti, tantissimi anche gli altri riconoscimenti tra Intercontinental, United States e Tag Team Championship, oltre che la vittoria della Royal Rumble nel lontano 2006. Un volto noto ai fan italiani che hanno seguito il boom del wrestling in Italia nei primi anni 2000, ma ovviamente un personaggio ancora molto amato oggi da chi segue costantemente la disciplina anche nel presente.

Nel corso della sua carriera, Rey Mysterio ha saputo rimanere al top assoluto fino ad oggi. Dai primi passi nel ring con suo zio, in Messico, passando per la scomparsa WCW, fino all’approdo in WWE nel 2002. Oltre 20 anni nella compagnia statunitense, con una piccola separazione tra il 2015 ed il 2018 per ritrovare la forma fisica migliore.

Per chi ha imparato a conoscerlo in Italia nei primi anni 2000, sono indimenticabili i suoi incontri con l’amico Eddie Guerrero o il team con Batista. Ormai sono passati tantissimi anni e Oscar (vero nome di Rey ndr) è stato in grado di lasciare persino un testimone in suo figlio Dominik, impegnatissimo proprio in queste settimane in una faida al fianco di Liv Morgan contro Damian Priest e Rhea Ripley.

Rey Mysterio alla Juventus, il video fa il giro del mondo

Nel corso della sua carriera, Rey è stato più volte in Italia, sia ospite di Stefano Benzi per WWE News, che per Sky Sport. Proprio in occasione di un’intervista con la nota rete sportiva, ha indossato una maglia dell’Inter regalata dall’allora capitano Javier Zanetti, calciando persino dei rigori alla Pinetina.

In queste ore, però, l’atleta di San Diego ha ricevuto un regalo completamente inaspettato. Nel corso del Fanatics Fest, un festival dedicato agli amanti degli sport andato in scena a New York, Rey Mysterio ha ricevuto una maglia della Juventus in regalo. Il lottatore mascherato l’ha mostrata subito con vanto alle telecamere, con tanto di video pubblicato dal profilo ufficiale della WWE.

Numero 11 scelto per il wrestler, che si è mostrato come sempre molto sorridente e disponibile. Un momento di grande gioia anche per tutti i tifosi della Juventus, amanti del wrestling o che hanno riconosciuto in Rey il loro idolo di infanzia. Proprio il club bianconero non è nuovo a questo tipo di collaborazioni, anche proprio col mondo della WWE.

Di recente, infatti, la società ha avviato una collaborazione con il brand di bibite Prime, i cui proprietari sono Logan Paul e KSI, entrambi nati come youtuber. Il primo dei due, da ormai oltre 2 anni ha iniziato a lavorare proprio come wrestler in WWE e solamente 2 settimane fa ha perso il titolo di campione degli Stati Uniti a Summerslam contro LA Knight dopo quasi un anno di regno.

Un segnale positivo, non solo a livello di marketing, ma anche per l’eco che la WWE è tornata a riottenere in Italia. Il sold out di Bologna dello scorso 1 maggio ha dato a tutti la speranza che nel 2025 la federazione possa svolgere, per la prima volta nella storia, un Premium Live Event nel nostro paese.