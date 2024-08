Presidente sotto attacco, polizia a bordo campo: è successo di tutto

L’episodio ha fatto letteralmente il giro del web e potrebbe portare a conseguenze importanti sotto tanti punti di vista. Ecco cosa è successo

In Serie A il campionato è iniziato nella giornata di ieri e i colpi di scena di certo non sono mancati. Quanto successo in Turchia, però, ha letteralmente del clamoroso. L’episodio sotto la lente di ingrandimento è avvenuto nel corso di Goztepe-Fenerbahçe e ha letteralmente calamitato l’attenzione mediatica.

A cavallo dell’ora di gioco, infatti, Ali Koc, il presidente della compagine allenata da José Mourinho, è sceso a bordo campo per risolvere dei problemi all’ingresso manifestati da alcuni tifosi. Stando alle fonti turche, però, prima di raggiungere il manto erboso, Ali Tok non solo è stato spintonato da un uomo, poi arrestato, ma è stato colpito in pieno volto da una bottiglia d’acqua. Scene d’ordinaria follia, dal momento che il direttore di gara ha poi fatto continuare il match, ma con la polizia a bordo campo che ha monitorato la situazione per capire se ci fossero i presupposti per intervenire. Le forze di sicurezza hanno infatti impedito che il clima potesse degenerare. Non è ancora chiaro il motivo per il quale il presidente sia stato bersagliato con bicchieri, oggetti e bottiglie di birra: il match è poi proseguito, chiudendosi sul risultato di 2-2.