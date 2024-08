Milan, Tomori ottimista: “Vedo il bicchiere mezzo pieno, non molliamo mai”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del calciatore del Milan al termine del match di Serie A contro il Torino

Non va oltre il 2-2 il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri hanno pareggiato nel finale contro il Torino, dopo essere stati sono di due reti.

Si sono visti così i soliti problemi in difesa e il grande orgoglio che ha permesso al Diavolo di rimettere in piedi la partita. Al termine della partita, Fikayo Tomori vede il bicchiere mezzo pieno: “Stiamo lavorando per essere più perfetti possibili. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno – afferma il difensore, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -, perché sono uno che guarda in maniera ottimista. Non siamo perfetti. Dobbiamo lavorare perché lo scorso anno non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo. Io come difensore non voglio prendere gol e abbiamo il giusto spirito e non molliamo fino alla fine”.