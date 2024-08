Livramento-Mosquera, il tris del Verona asfalta il Napoli: pari tra Bologna e Udinese

I sigilli di Rocha Livramento e Mosquera (doppietta) permettono al Verona di battere il Napoli 3-0. Bologna-Udinese termina 1-1

Nuova ‘fatal Verona’ per il Napoli. Grazie alle reti siglate da Livramento e Mosquera, autore di una doppietta, l’Hellas Verona liquida gli Azzurri 3-0 ed infligge la prima sconfitta stagionale agli uomini di Antonio Conte, incapaci di capitalizzare le tante occasioni create soprattutto nella prima frazione di gioco. La gara del Dall’Ara tra Bologna ed Udinese, invece, si è chiusa sul risultato di 1-1: alla rete iniziale di Orsolini al 57′ ha risposto dopo dieci giri di lancette Giannetti.

Ma ritorniamo alla sfida del Bentegodi, approcciata dal Napoli in modo molto positivo. Gli Azzurri – almeno nella prima frazione di gioco – mantengono il pallino del gioco, creando le chances più importanti per andare a segno: tuttavia, prima Lobotka, poi Anguissa ed infine Kvaratskhelia non riescono a centrare il bersaglio grosso. Dopo l’uscita dal campo dell’attaccante georgiano, frenato dai giramenti di testa e da un possibile affaticamento muscolare, viene fuori un’altra partita. Il Verona si affaccia con sempre più insistenza dalle parti di Meret e trova il gol del raddoppio grazie a Mosquera, abile a sfruttare un errato posizionamento della retroguardia del Napoli per insaccare di destro il 2-0. Nel finale è ancora Mosquera a fissare il punteggio sul definitivo 3-0. Esordio da incubo in campionato per Antonio Conte: il ‘Bentegodi’ fa festa.

CLASSIFICA SERIE A:

Verona 3* Inter 1* Genoa 1* Parma 1* Fiorentina 1* Milan 1* Torino 1* Empoli 1* Monza 1* Bologna 1* Udinese 1* Atalanta 0 Cagliari 0 Juventus 0 Lazio 0 Lecce 0 Roma 0 Venezia 0 Napoli 0*

* Una partita in meno