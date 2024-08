Addio Juve, che rimpianto: ha già fatto impazzire tutti

La Juve potrebbe avere un grande rimpianto sul calciomercato: un calciatore nel mirino dei bianconeri ha lasciato tutti a bocca aperta

Il calciomercato della Juve è stato assolutamente scoppiettante e fino a questo momento ha portato grandi nomi e novità importanti per i bianconeri. Nelle prossime ore, potrebbe chiudersi finalmente, e dopo una trattativa estenuante anche l’arrivo di Teun Koopmeiners, un calciatore fondamentale per il gioco di Thiago Motta, che andrà a chiudere un terzetto da sogno con Douglas Luiz e Khephren Thuram.

Bisogna ancora capire chi sarà il nuovo difensore, e se anche in quel caso dovesse arrivare la fumata bianca, bisognerà fiondarsi sui profili già in canna per l’attacco, a partire da un esterno offensivo che potrebbe rivelarsi fondamentale per il gioco dell’ex Bologna. Galeno e Conceicao restano i nomi in prima fila, ma c’è stato un altro nome a cui i bianconeri hanno pensato a lungo e che ora sta facendo le fortune di un altro club.

Stiamo parlando di Mason Greenwood. Il suo arrivo a Marsiglia ha suscitato inizialmente grande dibattito e qualche naso storto, soprattutto per via del passato personale e giudiziario del laterale offensivo. Ieri, però, sul campo l’ex Manchester United ha stupito tutti con una prestazione assolutamente eccezionale, che ha dimostrato tutto il suo valore tecnico.

Il Marsiglia ai piedi di Greenwood: prestazione eccezionale

La prima giornata di Ligue 1 vedeva fronteggiarsi Marsiglia e Brest, sul campo di quest’ultimi. Bene, l’esordio di Roberto De Zerbi sulla nuova panchina è stato assolutamente splendido, tanto che il match si è concluso con un risultato clamoroso di 1-5. Un distacco ampio e netto, che già nella prima frazione di gioco era piuttosto chiaro.

Un risultato così netto è stato possibile soprattutto grazie alla meravigliosa prova di Greenwood, che ha portato i suoi in vantaggio dopo solo tre minuti e poi ha firmato anche il 3-0 intorno alla mezz’ora di gioco. Non solo, perché l’ex Manchester United, a lungo seguito anche dalla Lazio, ha mostrato velocità, qualità nel dribbling, grande tecnica e fiuto del gol. Insomma, tutte le caratteristiche che più servivano a Thiago Motta.

Non sappiamo se il tecnico ex Bologna ci stia ripensando dopo aver visto l’esordio contro il Brest, ma sul livello di Greenwood non si può discutere. Magari sul suo passato il dibattito è molto più aperto, ma questa è un’altra storia.