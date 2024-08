Un ‘gigante’ come vice Vlahovic, sorpresa Juventus: Giuntoli sfida Conte

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero richiesto informazioni per un attaccante al centro di molte indiscrezioni. Anche il Napoli sulle sue tracce

A poco meno di due settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, non sono pochi gli affari che la Juventus è chiamata a chiudere. Dopo aver impresso un’accelerata importante sul fronte Koopmeiners, corroborata dalla chiusura ormai imminente dell’affare Atalanta-Samardzic, i bianconeri continuano a tenere vive anche altre piste. A prescindere dal ping pong sugli esterni, da monitorare le ultime mosse della ‘Vecchia Signora’ in attacco.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Omorodion. La Juventus, assieme al Napoli, avrebbero infatti chiesto informazioni all’Atletico Madrid, intrigati all’idea di intavolare l’affare in prestito secco. Tuttavia, i Colchoneros almeno fino a questo momento non hanno aperto a questo tipo di soluzione. Ricordiamo che Omorodion, dopo lo stop della trattativa che avrebbe dovuto portare il bomber dell’Atletico Madrid al Chelsea, è ritornato a disposizione di Simeone ma resta comunque in partenza. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse dei bianconeri e degli Azzurri, papabili protagonisti di un nuovo duello di mercato.