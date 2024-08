Tempo scaduto per Leao, baratro Milan: “Da vendere”

Milan, la sentenza su Leao è già arrivato e non è passata affatto inosservata. La presa di posizione non ammette repliche

Esordio assolutamente complicato per il Milan di Fonseca, autore di una prestazione piuttosto scialba contro un Torino pimpante e ben organizzato e salvato nel finale soltanto dalle reti di Morata e Okafor che hanno inchiodato il risultato sul definitivo 2-2. Distratta, lenta e compassata, la compagine di Fonseca ha faticato a rendersi pericolosa dalle parti della retroguardia granata, affidandosi soprattutto a giocate estemporanee soprattutto nella prima frazione di gioco.

Tra i calciatori meno lucidi e dai quali ci sarebbe aspettati qualcosa in più c’è sicuramente Rafa Leao. L’attaccante portoghese, che non è riuscito a capitalizzare almeno due nitide occasioni, è sembrato non ancora al top della condizione e poco nel vivo della manovra. Una prestazione, quella del jolly lusitano, che ha calamitato non pochi malumori da parte dei supporters rossoneri, che hanno criticato e non poco la prova di Leao. Come spesso succede in questo genere di situazioni, i social sono immediatamente diventati cassa di risonanza delle critiche rivolte all’attaccante portoghese. Eccone una rapida carrellata:

Dopo il goal sbagliato e non solo sono sempre più convinto che leao e un soppravalutato #MilanTorino — Giovanni serra (@gringoserra78) August 17, 2024

Dovete mettervi in testa che Leao è un problema tattico enorme. E molto più quello che ci toglie rispetto a quello che ci da… — MilanCaputMundi (@CaputMilan86326) August 17, 2024

cosa non si è mangiato leao stasera????? — Yusuke (@Christiaaan_99) August 17, 2024

Kvaratskhelia è 50 Leao, non c’è proprio paragone — Svilarismo (@famostostadio_) August 17, 2024

Leao tesoro con tutto quello che ti stai mangiando stasera devi avere proprio fame io ti prego di cambiare registro grazie baci — La Fra (@fra_227) August 17, 2024

Poco da commentare !

Solito #Milan solito #Leao Mercato buono in tutti i ruoli tranne che nell’attaccante E’ agosto vero.! Ma il problema di prendere un allenatore come #Fonseca, e’ che se per sbaglio perde o pareggia la prossima, finisce nel calderone di tifosi e media e poi — Ale S-K-Z-T (@aletp4) August 17, 2024