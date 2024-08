Okafor riacciuffa il Torino al 95′, caos VAR: Empoli-Monza finisce a reti bianche

Il Milan riesce ad acciuffare il pari solo negli ultimi minuti grazie alla rete di Okafor. Pari a reti bianche tra Empoli e Monza

Il primo turno di Serie A non smette di regalare sorprese. Dopo il pareggio subito dall’Inter in extremis, arriva la il pareggio in extremis anche del Milan, che griffa il 2-2 solo al 95′ grazie al sigillo nel finale di Okafor. Ad aprire le danze è stato l’autogol di Thiaw, bissato dal sigillo di Zapata. La rete nel finale rianima i rossoneri, che trovano il pari all’ultimo respiro con Okafor. Pareggio a reti bianche tra Empoli e Monza: uno 0-0 che sta stretto ai padroni di casa, che hanno avuto le migliori occasioni per sbloccare l’incontro.

Ma ritorniamo al match di San Siro. A cavallo della mezz’ora il primo chiave del match. Dopo il colpo di testa di Bellanova, Thiaw pasticcia e si trascina il pallone in porta. La goal line Technology, però, non funziona: ad aiutare Maresca è dunque il VAR, che assegna la rete ai granata. Da rimarcare come in caso di malfunzionamento della GLT, da quest’anno il VAR può direttamente intervenire per correggere la decisione di campo. Il Milan fatica ad esprimere il proprio gioco e a rendersi pericoloso anche nel secondo tempo. L’ingresso di Morata, però, imprime la scossa. Al sigillo di Zapata che sembrava aver chiuso il match, infatti, risponde proprio lo spagnolo che al minuto 89 dà avvio alla rimonta. A pareggiare la gara è infine Okafor ad una manciata di minuti dal triplice fischio: il Toro sciupa una grossa chance di espugnare San Siro, il Milan ringrazia gli ingressi dalla panchina.

CLASSIFICA SERIE A: Milan, Genoa, Inter, Torino, Fiorentina, Parma, Empoli, Monza 1*;

Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Roma, Udinese, Venezia, Verona 0

* Una partita in più