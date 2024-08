L’emergenza non ha fine: doppio infortunio, tornano dopo la sosta

L’allenatore non ha pace: altri due infortuni e stop di alcune settimane. Torneranno in campo dopo la sosta per le nazionali

Non è sicuramente un inizio di stagione fortunato per l’Atalanta, sconfitta per 2-0 nella finale di Supercoppa Europea contro il blasonato Real Madrid di Ancelotti.

Gian Piero Gasperini nelle scorse settimane aveva dovuto incassare la lunga assenza di Scamacca, che non tornerà in campo prima di sei mesi dopo il grave infortunio rimediato ai legamenti del ginocchio. Il ko del centravanti della Nazionale si aggiunge all’assenza del nuovo acquisto Zaniolo e al precedente stop di Scalvini, quest’ultimo costretto alla sosta forzata ai box sul finire della scorsa stagione. Ma i guai non finiscono qui per l’Atalanta e Gasperini, che dovranno rinunciare per le prime gare di campionato anche a Kolasinac (costretto alla sostituzione con il Real Madrid) e Toloi. Il bosniaco ha rimediato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, mentre l’italo-brasiliano è alle prese con lo stesso infortunio però alla gamba sinistra.

Da valutare i tempi di recupero dei due difensori, che resteranno certamente ai box per alcune settimane saltando così anche le sfide di campionato con Torino e Inter oltre all’esordio di lunedì nella trasferta di Lecce. Gasperini spera di riavere nuovamente a disposizione Kolasinac e Toloi dopo la sosta per le nazionali di settembre.