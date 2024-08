Juventus, è UFFICIALE: Chiesa come McKennie

La scelta della Juventus è adesso ufficiale. E’ accaduto dopo l’addio di Wojciech Szczesny, avvenuto nei giorni scorsi

La Juventus di Thiago Motta ha deciso di ripartire da Kenan Yildiz. Il giovanissimo turco sarà al centro del progetto dell’ex tecnico del Bologna. Lo testimonia il rinnovo di contratto, avvenuto nelle scorse ore, ma soprattutto il cambio di maglia.

Il calciatore ha così deciso di mettersi sulle spalle un numero davvero pesante, ricco di significati, soprattutto alla Juventus. Yildiz ripartirà dunque dalla numero dieci, quel dieci che fu di Alex Del Piero, suo idolo. Ma in casa bianconera non mancano le novità relative ai numeri di maglia. Come si può notare, provando ad acquistare la divisa bianconera sullo store online, il numero uno appartiene a Perin. Una scelta che arriva dopo l’addio Wojciech Szczesny al club bianconero.

Calciomercato Juventus, la scelta su Chiesa

Per quanto riguarda i giocatori in uscita non arrivano molte indicazioni: Federico Chiesa, ad esempio, è ancora con la numero sette così come De Sciglio ha la due sulle spalle e Kostic la undici. Ovviamente non manca McKennie, ormai reintegrato in gruppo, con il suo 16.

A sorprendere è dunque la presenza dell’attaccante esterno, che come è noto non rientra nei piani della Juventus, tanto da essere ai margini del gruppo. Il suo nome è stato accostato ultimamente anche al Chelsea, ma Inter, Milan e Roma monitorano la situazione. A pochi giorni dalla fine del calciomercato, però, nessuna soluzione è stata trovata e Federico Chiesa fra poco meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025, vedrà scadere il proprio contratto. Più passa il tempo, più aumenta il rischio da parte della Juve di perdere l’italiano a zero.