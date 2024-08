Fuori dalla Juventus, scelta fatta per Chiesa: ecco il club per il rilancio

Il futuro di Federico Chiesa è lontano dalla Juventus, la strada per il rilancio è una sola: già scelta la prossima destinazione

Federico Chiesa e la Juventus, fine dei giochi. Da tempo vi stiamo raccontando della fine dell’avventura in bianconero dell’esterno d’attacco che, a due settimane dalla fine del calciomercato, è ancora a Torino.

Chiesa non si allena più con il resto della squadra e aspetta che la trattativa per la sua cessione decolli in modo da non passare sei mesi da spettatore visto che non rientra nei piani di Thiago Motta. Una situazione particolare che più passa il tempo e più diventa complicata da risolvere per la Juventus che, con l’avvicinarsi della fine della sessione estiva di mercato, sarà costretta a rivedere le sue richieste economiche verso il basso.

Il calciatore ha bisogno di giocare per rilanciarsi e per questo non vuole sbagliare la sua scelta. Diverse le possibilità, dall’ipotesi estero a quella italiana, con Inter, Milan e Roma che potrebbero diventare le piazze giuste. Proprio questo Calciomercato.it ha chiesto agli utenti su X: “Federico Chiesa esubero di lusso e fuori dal progetto della Juventus: dove potrebbe rilanciarsi l’attaccante della Nazionale?”

Chiesa via dalla Juventus, scelto il club per il rilancio

Quattro erano le alternative presentate e tra queste ad aver avuto più voti è la Roma: il 40% ha espresso la propria preferenza per la società giallorossa. Come raccontato dalla nostra redazione, Chiesa potrebbe essere il sostituto naturale di Dybala alla Roma, qualora l’argentino accettasse la proposta araba. Al momento, la Joya non ha ancora deciso e la situazione è in attesa di evoluzione.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Federico #Chiesa esubero di lusso e fuori dal progetto della #Juventus: dove potrebbe rilanciarsi l’attaccante della Nazionale? 🤔 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 16, 2024

La pista Roma per Chiesa si era già riscaldata diverse settimane fa, per poi raffreddarsi con le riflessioni di entrambe le parti. Ora potrebbe tornare ad incendiarsi con De Rossi che lo ritiene ideale per le sue idee tattiche. Se quella giallorossa è la soluzione ideale per l’attaccante, non lo stesso si può dire – almeno stando agli utenti di X – per l’Inter che raccoglie appena il 13,5% di voti. Qualcuno in più per il Milan (20,4%), mentre dietro l’ipotesi capitolina c’è quella estera, votata dal 26,1%.