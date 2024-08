Fonseca trova il difetto del suo Milan e aggiunge: “A Leao è mancato solo questo”

Soffrendo per larghi tratti della gara, il Milan riesce ad evitare la sconfitta solo nel finale grazie alla zampata di Okafor. Ecco le parole di Fonseca ai microfoni di DAZN

Non è stato un Milan appariscente quello visto all’opera a San Siro. Poco compatto ed esposto continuamente ai guizzi del Torino, i rossoneri hanno faticato non poco a carburare e ad entrare a gamba tesa nel match, finendo con il pareggiare i conti solo ad una manciata di minuti dal triplice fischio. L’aspetto riguardante la vulnerabilità difensiva – non è un caso – è uno dei temi affrontati anche da Fonseca nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di DAZN:

Milan troppo passivo? “Penso che sia un problema generale. La squadra nella prima mezz’ora è stata passiva e abbiamo lasciato giocare il Torino come voleva. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi: non è un problema di difesa ma di collettivo”.

Quanto Morata può aiutare Leao in termini realizzativi? “Questo tipo di giocatori vivono di numeri. Credo che Rafa abbia la capacità di fare più gol, più assist. Oggi gli è mancato solo fare gol. Morata è un calciatore con tanta esperienza che può creare spazi per Rafa. Il problema non è offensivo, dove abbiamo molte soluzioni: il problema è la passività della squadra in fase difensiva”.

Fiducia nella squadra o serve qualcosa per accenderla? “La fiducia è la stessa. Non ho alcun dubbio sulla qualità dei calciatori, abbiamo la necessità di lavorare più insieme come una squadra ma questo non si cambia in un giorno. Abbiamo 5 settimane di lavoro, dobbiamo continuare a farlo per migliorare questi momenti della partita”.