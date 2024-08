DIRETTA Serie A, Genoa-Inter e Parma-Fiorentina: le formazioni UFFICIALI LIVE

Tutto pronto per il grande ritorno della Serie A: calciomercato.it seguirà in tempo reale Genoa-Inter e Parma-Fiorentina

L’attesa è finita. Oggi, alle ore 18.30, la Serie A 2024/25 inizierà con due partite molto interessanti: Genoa-Inter e Parma-Fiorentina. Allo ‘Stadio Luigi Ferraris’, i campioni d’Italia inizieranno a difendere il proprio titolo contro una delle squadre rivelazione dello scorso anno. Senza il lungo degente Tajon Buchanan, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche del nuovo arrivato Piotr Zielinski, ma ha recuperato a tempo di record l’altro rinforzo a parametro zero, Mehdi Taremi.

In casa rossoblu, le vicende di calciomercato hanno reso abbastanza movimentate le tappe di avvicinamento al match di oggi, nel quale Alberto Gilardino farà esordire il neo acquisto Pierluigi Gollini, arrivato in Liguria per sostituire Josep Martinez, accasatosi proprio in nerazzurro. Spostandoci in Emilia, c’è grande attesa per il grande ritorno nel massimo campionato dei Ducali, che dovranno fare a meno dello squalificato Enrico Del Prato. All’esordio sulla panchina viola, Raffaele Palladino non può contare su Luca Ranieri, appiedato dal giudice sportivo, ma è pronto a lanciare quasi tutti i volti nuovi.

Formazioni ufficiali di Genoa-Inter e Parma-Fiorentina

GENOA (3-5-2): GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Circati, Balogh, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Pongracic, Martinez Quarta, Comuzzo; Dodò, Mandragora, Amrabat, Biraghi; Colpani, Koaume; Kean. All. Palladino