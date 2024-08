Clamoroso, partita sospesa all’improvviso: il motivo ufficiale

La partita è stata sospesa a pochi minuti dalla fine dell’incontro: all’improvviso le due squadre hanno dovuto abbandonare il campo, cosa è successo

Da pochi minuti, la nuova stagione di Serie A è iniziata e porterà con sé tante emozioni, ne siamo sicuri. Ma fino a pochi giorni fa, e per alcune squadre è ancora così, è stato tempo di preparazioni e amichevoli, in modo da convogliare tutte le forze e le conoscenze migliori per partire subito forte.

Oggi in realtà non vi parliamo di un club della massima serie, ma comunque di una piazza gloriosa del calcio italiano, con una storia identitaria e bellissima, e che in tanti vorrebbero rivedere nel suo massimo splendore. Si tratta del Vicenza che milita nel campionato di Serie C e spera di dire la sua nella stagione 2024-25, anche se le premesse non sono state proprio delle migliori, in alcuni casi.

Riavvolgiamo il nastro e torniamo all’amichevole contro il Montecchio Maggiore, in occasione del XXIX Memorial Alfonso Santagiuliana. C’è da dire che il Vicenza non ha proprio brillato, per diverse ragioni, come ad esempio la concomitanza con la Coppa Italia e una squadra infarcita di giovani, proprio per non appesantire i titolari. L’epilogo dell’amichevole, però, ha sorpreso davvero tutti.

L’amichevole tra Montecchio Maggiore e Vicenza è stata sospesa per maltempo

Davanti circa 500 persone, il Montecchio Maggiore ha davvero fatto una bella figura tenendo testa al Vicenza, e addirittura nei minuti finali il risultato era di 2-1, con i biancorossi in svantaggio e in avanti nel tentativo di recuperare.

Peccato che quando mancavano solo 15 minuti al termine, un violento nubifragio abbia invaso il campo e il terreno da gioco, costringendo l’arbitro a sospendere la partita. Il match, essendo un’amichevole, non riprenderà mai e non sappiamo se il Vicenza sarebbe riuscito a ribaltare la situazione, ma di sicuro ora la testa è all’attuale partita di Coppa Italia contro l’Atalanta U23, che potrebbe essere un ottimo test per il campionato.