Ci risiamo, nuova penalizzazione: ancora sanzioni per la stagione 2022-2023

La stagione 2022-2023 ancora sotto indagine con la possibilità di una nuova penalizzazione: si parla di un -6 in classifica

Ci risiamo: ancora rischio penalizzazione relativo alla stagione 2022/2023 e nuovo possibile caso che riscriverebbe la classifica.

La Premier League fa ancora i conti con le rigide regole del fair play finanziario ed è ancora una volta l’Everton a finire sotto la lente d’ingrandimento della commissione indipendente che giudica per i casi del genere. In realtà un giudizio c’è già stato ed ha visto i Toffees pagare con due punti di penalizzazione per aver infranto i limiti imposti dal PSR per la stagione 2022/2023, oltre i sei avuti in precedenza per anni precedenti.

Ora però la Premier League ha chiesto una nuova penalizzazione relativa alla mancata contabilizzazione di 6,5 milioni di sterline tra le uscite del club. Soldi che il club ha inserito tra i pagamenti degli interessi per lo stadio, ma che la Premier sostiene siano stati utilizzati per le spese correnti.

Everton, nuova penalizzazione: si rischia il -6 in classifica

La Commissione indipendente che sta valutando il caso ha chiesto maggior tempo per emettere una decisione ed allora si è ancora in attesa che arrivi il verdetto definitivo sull’intera vicenda.

Il rischio però di una nuova penalizzazione è concreto e c’è anche chi si porta avanti e anticipa la possibile sanzione: sei punti in meno in classifica per l’Everton. In particolare l’ex Ceo del club inglese, Keith Wyness, intervenuto a ‘Football Insider’ ha approfondito l’argomento: “La Commissione ha richiesto maggior tempo per discutere dei principi contabili che sono dietro agli interessi pagati per il nuovo stadio. È una situazione che avrebbe dovuto essere risolta velocemente: deve esserci qualcosa dietro che non conosciamo”.

L’ex dirigente quindi ha aggiunto: “Se arriverà un giudizio di colpevolezza, ci sarà un’altra grande deduzione di punti. Credo che possa esserci una penalizzazione nell’ordine di sei punti”. Una sanzione che andrebbe a pesare nella classifica di questa stagione dopo che nella scorsa l’Everton ha già pagato con un – 8 complessivo.