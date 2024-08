“Valore spropositato”: effetto domino Koopmeiners, Juve ribaltata

La Juventus continua a chiudere per Koopmeiners: trattativa in dirittura d’arrivo, ma l’olandese è stato già bocciato

Koopmeiners alla Juventus, ora ci siamo. L’olandese ha da tempo un accordo con la società bianconera che ora sta lavorando per definire i dettagli con l’Atalanta. Come raccontato da Calciomercato.it, Giuntoli accontenterà la richiesta orobica di circa sessanta milioni di euro, con un’ultima offerta da 55 milioni di parte fissa più bonus.

Nei prossimi giorni si definirà l’affare, il più importante del mercato juventino, accontentando così Thiago Motta che da tempo aveva messo il centrocampista in cima alle proprie preferenze. Con Koopmeiners le mediana bianconera farà un evidente salto di qualità, considerati anche gli arrivi di Thuram e Douglas Luiz, ma c’è anche chi non ha gradito il tira e molla dell’Atalanta e soprattutto la valutazione fatta dal club orobico per il 24enne, esploso agli ordini di Gasperini.

Così i quasi sessanta milioni di euro diventano una cifra spropositata, così elevata da far pensare ad un possibile cambio di strategie e un ribaltone che avrebbe del clamoroso.

Juventus, Koopmeiners bocciato: “Meglio Samardzic”

Proprio nei giorni in cui si sta chiudendo l’affare tra Juventus e Atalanta per Koopmeiners ecco spuntare la critica all’operazione.

È Luca Gramellini, opinionista e tifosi bianconeri, ad esprimere perplessità sull’arrivo dell’olandese alla corte di Thiago Motta: “Opinione personale sulla vicenda Koopmeiners – ha scritto su X- . Non discuto il valore del giocatore, ma siccome ogni obiettivo cercato dalla Juventus assume un valore economico spropositato, a 52+7 di bonus, mi spiace, lo lascerei a Percassi. Mi fionderei su Samardzic che costerebbe molto meno”.

Proprio il serbo dell’Udinese è vicino all’Atalanta che lo ha individuato come possibile sostituto di Koopmeiners nel centrocampo di Gasperini. Un incrocio che avrebbe potuto anche allontanare l’olandese dalla Juventus che ha, invece, ritenuto congrua la richiesta nerazzurra per il calciatore.