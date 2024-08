Scoppia il nuovo caso per i campioni: penalizzazione e causa dagli altri club

Scoppia un nuovo caso per i campioni in carica: non soltanto la penalizzazione in classifica, ma anche un maxi risarcimento per gli altri club

La penalizzazione in classifica potrebbe essere il male minore per il club reduce dalla vittoria del campionato. Possibile nuovo caso con caos allegato per i campioni in carica: in Premier League a tenere banco è sempre la vicenda che riguarda il Manchester City.

I vincitori degli ultimi quattro campionati inglesi devono fare i conti con l’ormai nota inchiesta sulle violazioni del Fair Play Finanziario. Oltre cento le violazioni contestate ai Citizens con il processo che non terminerà prima dell’avvio del nuovo anno. Una situazione che, stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica, potrebbe avere conseguenze pesanti per il club: si va dalla multa alla penalizzazione in classifica, arrivando alla possibile retrocessione nel caso in cui venissero provate tutte le accuse più gravi.

Una situazione particolarmente complicata quindi per la società che deve fare i conti anche con l’intransigenza degli altri club di Premier League pronti a fare valere le proprie ragioni.

Manchester City, non solo penalizzazione: altri club pronti alla denuncia

Stando a quanto riferito dal ‘Daily Mail’, infatti, alcuni club del campionato inglese avrebbe dato incarico a dei legali per valutare la possibilità di chiedere un risarcimento danni.

Una decisione da prendere in breve tempo visto che la legge inglese ha dei tempi di prescrizione di sei anni in caso come questi. Ecco quindi che le richieste di risarcimento contro il Manchester City potrebbero partire già quest’autunno, prima ancora che la commissione indipendente si esprima sulla colpevolezza o meno della società. Una situazione che mette in ballo centinaia di milioni di sterline e che potrebbe stravolgere completamente le gerarchie in Premier League se le accuse fossero giudicate fondate. Ovviamente i Citizens professano la propria innocente e sono pronti a dare battaglia.