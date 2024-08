Per Thiago Motta non è indispensabile: via un altro pupillo di Allegri

Uno dei figli di Massimiliano Allegri pronto a lasciare la Juventus dopo oltre 10 anni: per Thiago Motta non è più indispensabile

La Juventus sta provando a cancellare il suo passato recente, per ripartire da nuove basi e nuove certezze. Thiago Motta ha stilato un’enorme lista di giocatori non più al centro del progetto. Federico Chiesa è uno di questi. Poi anche Rugani. E persino Szczesny, che ha rescisso il contratto con la società bianconera solo pochi giorni fa.

E’ una squadra in costruzione. Il centrocampo principalmente. Sono già arrivati Douglas Luiz e Khéphren Thuram, ma tutto il mondo juventino attende fortemente l’acquisto del cartellino di Teun Koopmeiners. L’olandese vuole liberarsi dall’Atalanta e forse l’ultimo rilancio della Juventus può convincere finalmente la proprietà nerazzurra.

Intanto, il ribaltone arriva con la permanenza di McKennie. Anche lo statunitense sembrava con le valigie pronte fino a qualche settimana fa. Tuttavia, come raccolto da Calciomercato.it, l’entourage del giocatore starebbe lavorando anche per rinnovare il contratto alle condizioni dettate dalla società. Questa variazione dei piani avrà delle conseguenze. Infatti, se McKennie resterà davvero in rosa, un altra pedina considerata non indispensabile da Thiago Motta potrà essere ceduto nei prossimi giorni.

Thiago Motta libera Miretti: c’è già un club di Serie A interessato

Con la permanenza del centrocampista statunitense, il sacrificabile diventerebbe Fabio Miretti. Cresciuto da oltre 13 anni nel club bianconero, si tratterrebbe di una cessione un po’ a sorpresa, ma c’è già qualche club di Serie A che avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti.

Infatti, il Genoa ha sondato la pista che porta a Miretti per rinforzare il centrocampo e regalare a Gilardino un giocatore talentuoso e già con esperienza del campionato italiano alle spalle, nonostante la giovane età. Stando a quanto riporta Matteo Moretto, la società rossoblu ha messo gli occhi anche su Tarik Muharemovic, difensore della Next Gen bianconera. Insomma, c’è la volontà di chiudere per il doppio colpo.

Il classe 2003 è uno dei “figli” di Massimiliano Allegri. Fu convocato per la prima volta stabilmente in rosa per il ritiro estivo con la prima squadra nella stagione 2021-22, al ritorno di Max sulla panchina bianconera. Da quel momento in poi, Miretti è stato sempre più utilizzato dal mister, in particolare nella stagione 2022-23, quando il club fu penalizzato a fine stagione e fu escluso dalle coppe europee.

Thiago Motta, qualche settimana fa, diceva di essere contento di Fabio e che avrebbe potuto dare una mano alla squadra. Ma il calciomercato insegna che da un momento all’altro possono cambiare mille scenari. E così, ora il giovane centrocampista può andare a giocarsi le sue chance altrove, in un club con pressioni ed esigenze totalmente differenti da quelle della Juventus.