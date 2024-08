DIRETTA | Milan-Torino, Fonseca: “Così il mercato è chiuso. Ecco da dove partiamo” LIVE

La prima conferenza stampa del nuovo tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia di un match ufficiale di Serie A

La nuova stagione è pronta ad iniziare. Domani il Milan di Paulo Fonseca sfiderà il Torino per la prima giornata di Serie A. La squadra rossonera si presenterà a San Siro con tre nuovi acquisti (il quarto, Fofana, è atteso per le firme) e con un entusiasmo ritrovato dopo un’estate positiva.

Il tecnico portoghese è dunque pronto a schierare la migliore formazione possibile, anche se molti giocatori non avranno ancora i novanta minuti nelle gambe. Fonseca fa così il punto della situazione in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Squadra pronta per la sfida contro il Torino – “Ho sensazioni molto positive. Sono cresciute con l’andare del tempo. Siamo pronti per cominciare il campionato con totale fiducia. Abbiamo grandi ambizioni, vogliamo giocare con la nostra identità. Questo gruppo è qui per lottare per lo Scudetto. Avversarie? Possiamo lottare con l’Inter, che sappiamo che sono forti. Ma non ci sono solo i nerazzurri ma anche Napoli e Atalanta possono lottare, così come la Juventus”.

Griglia di partenza – “Abbiamo lavorato solo cinque settimane. Non voglio dire che siamo al primo posto ma con fiducia dico che siamo vicini”.

Fofana – “Sono soddisfatto del suo arrivo. Loftus-Cheek mediano? Può farlo, può giocare anche trequartista. Con l’arrivo di Fofana, il mercato per me è chiuso in entrata. Bisogna far uscire qualche giocatore perché non è facile lavorare con tanti giocatori”.

Milan diverso – “Lavoriamo per cambiare, ma chi capisce di tattica vede che è diverso. E’ chiaro a tutti, il modo di difendere, di attaccare è diverso. Non sto dicendo che è meglio, ma diverso”

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI