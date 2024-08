Dalle riflessioni di Dybala alle cifre arabe: il punto di CM.IT

Giornate di riflessione per Paulo Dybala che sta valutando l’offerta araba e non ha ancora sciolto le riserve

Sono giornate di riflessioni per Paulo Dybala. L’attaccante argentino deve decidere sulla proposta proveniente dall’Arabia Saudita: accettarla significherebbe dire addio alla Roma, ma anche al calcio europeo.

Così, come raccontato da Calciomercato.it, Dybala ha chiesto dei giorni di riflessione per valutare l’offerta dell’Al Qadsiah e non ha ancora sciolto le riserve. L’idea della Joya era restare alla Roma, per questo era arrivato il no alla prima offerta, ma la società capitolina e il tecnico gli hanno fatto capire che hanno altri programmi. Atteso quindi un rilancio da parte del club saudita con il giocatore che non ha ancora dato una risposta definitiva riguardo al possibile trasferimento nella Saudi Pro League, anche se l’Al Qadsiah è fiducioso nella buona riuscita dell’operazione.

#Dybala ha rifiutato la prima offerta degli arabi, perché vorrrebbe rimanere alla #Roma. Ma, come raccontato. il club e l’allenatore gli hanno fatto capire di avere altri programmi. Per questo arriverà un nuovo rilancio dall’#AlQadsiah#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 14, 2024

Nei giorni scorsi c’è stato un summit tra l’agente di Dybala e gli emissari della società araba nel quale è stato presentato il progetto per l’argentino che prevede anche un ricchissimo contratto. Secondo fonti vicine all’affare, l’accordo tra le società è stato chiuso per 18 milioni di euro, sei in più rispetto alla clausola ormai scaduta presente nel contratto del giocatore. La posizione ufficiale della Roma resta invece quella di non aver ancora ricevuto alcuna proposta formale per il cartellino dell’argentino.