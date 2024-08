Dalla Juventus alla Premier League: l’offerta last minute che ribalta tutto

Calciomercato Juventus, emergono nuove indiscrezioni dall’Inghilterra sul futuro di un bianconero. Ecco cosa sta succedendo

Sono ore caldissime in casa Juventus con molte trattative ancora in ballo che dovrebbero ridisegnare lo scacchiere tattico a disposizione di Thiago Motta. All’assalto finale per Koopmeiners, infatti, i bianconeri stanno continuando a lavorare con molta attenzione anche su altre piste.

In attesa di risposte da Kalulu, l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ sta stringendo i tempi anche per risolvere uno dei nodi sugli esterni, con l’affare Nico Gonzalez ad un passo dall’essere definito. L’apertura alla permanenza di Mckennie, che fino a poche ore fa era considerato un vero e proprio esubero, però, potrebbe contribuire a ridisegnare nuovamente la mediana a disposizione di Thiago Motta. Del resto non sono poche le situazioni ancora tutte da monitorare per la zona nevralgica del campo. A cominciare da Arthur, per il quale si continuano ad aspettare offerte convincenti, ma non solo. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, infatti, anche il futuro di Locatelli potrebbe essere al centro di interessanti colpi di scena nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: il Tottenham sulle tracce di Locatelli

Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, il Tottenham starebbe pianificando una mossa per far saltare il banco e provare a capire i margini di manovra con la Juventus per intavolare una trattativa per Locatelli. Oggetto di sondaggi esplorativi da parte della Fiorentina, l’ex centrocampista del Sassuolo non sembra essere considerato incedibile da parte della ‘Vecchia Signora’.

A fronte di un’offerta giudicata congrua dalla Juventus, Locatelli potrebbe dunque partire. La valutazione che Giuntoli fa del centrocampista si aggira sui 25 milioni di euro, ma la sensazione è che la traccia possa essere approfondita anche con un’offerta leggermente inferiore. Considerato da Ange Postecoglou l’erede designato di Pierre-Emile Hojbjerg, Locatelli potrebbe essere dunque considerato un’opzione importante per rinforzare la mediana del Tottenham, cambiata molto in questa sessione estiva di calciomercato. Pur non considerandolo incedibile, però, la Juventus non ha alcuna intenzione di svendere Locatelli, per il quale non ha mai aperto a proposte di prestito con diritto di riscatto.