Addio alla Juve, Szczesny ha già una nuova squadra

Dopo la rescissione con la Juventus, ecco da dove può ripartire la carriera di Wojciech Szczesny

La Juventus ha ufficializzato ieri l’addio di Szczesny: il portiere e il club bianconero si sono separati dopo sette anni insieme.

Un addio forzato dopo che il club bianconero aveva acquistato Di Gregorio dal Monza. Sarà lui a ricoprire il ruolo di titolare, con Perin vice. Monza che nel frattempo è in cerca di un titolare. I brianzoli sono stati ad un passo dall’ingaggiare Keylor Navas, ma alla fine il trasferimento del portiere costaricano non si è concretizzato. Nel frattempo per i biancorossi si era parlato anche di Rui Patricio e pure dello stesso Szczesny, ma al momento a vestire i panni del titolare sarà il giovane Pizzignacco, arrivato dalla FeralpiSalò e già schierato da Nesta in Coppa Italia.

Ritorno a casa per Szczesny, l’Arsenal fa sul serio

In attesa di capire se il Monza, dopo la rescissione, deciderà di muoversi in maniera concreta per Szczesny, c’è chi sembra davvero interessato al portiere polacco.

‘Four Four Two’ sottolinea infatti che l’estremo difensore è finito nei radar dell’Arsenal. Il club inglese ha messo sul mercato Ramsdale, desideroso di giocare di più. Ecco quindi che Arteta e la dirigenza dei ‘Gunners’ sono sulle tracce di un vice Raya. E avrebbero individuato in quello che è ormai l’ex portiere della Juventus il nome giusto. Per Szczesny si tratterebbe di un ritorno in quel di Londra, da dove è partita la carriera dell’estremo difensore, arrivato all’Arsenal a 16 anni. Per l’Arsenal l’affare sarebbe doppio. Oltre a non dover spendere per il cartellino, Szczesny farebbe comodo per le liste, proprio per essere un prodotto del club, visti gli anni trascorsi nelle giovanili dei ‘Gunners’. L’accelerata quindi potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma più probabilmente una volta che si concretizzi la cessione di Ramsdale. Da capire le volontà del polacco, che ha sempre preferito il pensiero di restare in Europa a fronte di un’ipotesi araba, ma che all’Arsenal sicuramente ricoprirebbe il ruolo di vice al contrario di altre destinazioni che potrebbero offrirgli una maglia da titolare.