Real Madrid-Atalanta, pioggia di critiche: cosa è successo in diretta a Sky

Sky Sport al centro di tante critiche: ecco che cos’è successo durante la telecronaca della finale di Supercoppa tra Real Madrid-Atalanta

E’ la prima finale stagionale, è il primo match più importante del nuovo anno. Real Madrid-Atalanta sotto i riflettori, in un calcio d’estate che non a tutti piace, ma che anticipa l’inizio del campionato e attira inevitabilmente grandi curiosità.

Per la finale di Supercoppa UEFA, Sky Sport ha deciso di inviare a Varsavia, sede della supersfida, il telecronista Massimo Marianella e il commentatore tecnico Maurizio Compagnoni. Da sempre voce apprezzata, il telecronista è stato oggetto di critiche nel corso del match, per via proprio dei suoi famosi racconti e aneddoti che arricchiscono da sempre il suo commento al match.

Real Madrid-Atalanta, Marianella criticato per la telecronaca

Esordio vincente per Mbappé, che debutta ufficialmente con la maglia del Real Madrid. Gol e vittoria, primo successo europeo – serviva trasferirsi al Real – e debutto da favola. Meglio di così non poteva andare contro i campioni d’Europa League in carica.

Debutto stagionale anche per Marianella, presente in cuffia dallo stadio Nazionale di Varsavia, ma aspramente criticato dai telespettatori e abbonati Sky. “Quanto parli”, scrive qualcuno su X; “Basta bla bla bla, fai solo telecronaca”, suggerisce qualcun altro. In particolare, il telecronista è stato beccato sui social per gli aneddoti raccontati nel corso della finale di Supercoppa. E tra i commenti presi di mira dagli utenti di X, anche un passaggio su Koopmeiners.

Infatti, il centrocampista olandese ha deciso di scontrarsi con la società perché avrebbe espresso da tempo il desiderio di andare via, ma l’Atalanta non ha intenzione di cederlo. Il giocatore avrebbe già trovato un’intesa con la Juventus, da tempo ammiratrice di Teun. Chiaramente, lo stesso club ha sottolineato la decisione di Koopmeiners di non allenarsi e giocare per la Dea, ed è stata più volte sottolineata dallo stesso Marianella. Un atteggiamento che suscita malcontento generale, visto che il professionista ha ancora un contratto da rispettare con l’Atalanta.

Ad ogni modo, Marianella è stato colto da un’improvvisa pioggia di critiche. Un episodio un po’ anomalo, visto e considerato che il telecronista è una delle voci più importante dell’emittente satellitare.