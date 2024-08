Percassi non ‘molla’ Koopmeiners e rilancia: “È un giocatore molto importante per noi”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Atalanta e Real Madrid, ai microfoni di Sky è intervenuto Luca Percassi che ha toccato anche il tema Koopmeiners

Una sfida dal sapore speciale quella che tra pochi minuti vedrà l’Atalanta provare a battere il Real Madrid stellare di Carlo Ancelotti. Nonostante gli orobici si presentino al cospetto dei Blancos fortemente rimaneggiati, nella conferenza stampa di presentazione Gasperini ha alzato l’asticella. A parlare del sapore speciale della gara, allargando anche i suoi spunti di riflessione a temi di mercato, è stato anche l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi.

Ecco quanto rilasciato da Percassi ai microfoni di Sky Sport: “Partita speciale? Stanno accadendo serate incredibili. Pensare di giocare contro il Real è qualcosa di veramente straordinario. Il calcio ti regala emozioni incredibili, non c’è tempo di godersele: spesso si raccontano queste grande partite, sempre difficile viverle ed affrontarle”.

Poi su Koopmeiners: “Siamo molto affezionati a lui e ci dispiace tantissimo che non sia qui a fare quello che ha sempre fatto. Lo date per perso o il rapporto si può ricucire? Vogliamo bene a Koopmeiners, sappiamo quello che ci ha dato e quello che ricevuto da noi. A volte nel percorso di questi ragazzi ancora in giovane età si può incappare in qualche errore e oggi è questo uno degli esempi. Si tratta di un giocatore per noi molto importante e a cui siamo molto affezionati”.