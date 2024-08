La Juventus non si ferma: nuovo accordo UFFICIALE

Impegnata sul mercato alla ricerca degli innesti con cui completare l’organico a disposizione di Thiago Motta, la Juventus ha suggellato un altro accordo

Sono giorni molto intensi in casa Juventus, impegnata sia in entrata che in uscita per rimodulare l’organico in vista della prima uscita di campionato contro il Como. Con tanti incastri ancora tutti da sciogliere, però, il compito di Cristiano Giuntoli si preannuncia tutt’altro che facile. Intanto, in vista della prossima stagione, il club bianconero ha avuto modo di siglare un altro tipo di collaborazione, che interesserà i calciatori solo in senso lato.

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la Juventus ha annunciato l’inizio di una nuova collaborazione. I bianconeri, infatti, si sono legati a Prime, bevanda creata da Logan Paul. Di seguito la nota in questione: “Come leader nell’industria delle bevande, Prime offre agli atleti e ai consumatori un’idratazione superiore. Negli ultimi due anni, Prime è diventata rapidamente sinonimo di qualità, prestazioni e nutrizione all’avanguardia. La collaborazione con la Juventus e con la sua storia di eccellenza e di impegno nel raggiungere le massime prestazioni rappresenta una pietra miliare significativa nella missione di PRIME di ridefinire l’idratazione sportiva”.

Nel comunicato si possono leggere anche le parole di Francesco Calvo, che ha dichiarato: “La Juventus è estremamente orgogliosa di questa collaborazione con Prime, che è un’ulteriore prova dell’attrattiva della Juventus per le giovani generazioni (…)”.