Inter, Marotta resta a guardare: c’è la Spagna per il difensore

Il calciatore potrebbe vestire la maglia del club spagnolo. Marotta aveva pensato a lui per rafforzare il pacchetto arretrato

Il calciomercato dell’Inter è fermo all’acquisto di Martinez. Il portiere, arrivato dal Genoa, è di fatto l’unico arrivo durante l’estate per i campioni d’Italia, che in Primavera avevano chiuso, però, per Zielinski e Taremi.

Simone Inzaghi ripartirà dalla squadra che ha conquistato lo Scudetto, visto che non ci sono state cessioni illustri e con tre nuovi calciatori. Il tecnico ex Lazio, però, si augura di poter abbracciare anche un altro elemento. I nerazzurri stanno cercando di mettere le mani su un nuovo difensore, per completare il reparto arretrato. Beppe Marotta e Piero Ausilio però devono fare i conti con la nuova politica dettata da Oaktree: investire su giocatori che hanno sui 30 anni non è più consigliato. Ecco perché diversi affari sono saltati prima di nascere.

Non è un segreto che la dirigenza nerazzurra avrebbe preso Ricardo Rodriguez, per aggiungere esperienza alla squadra, ma tra i preferiti c’era anche Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, svincolatosi dall’Atletico Madrid, era un’occasione che Marotta era pronto a cogliere. Sarebbe stato l’ennesimo colpo a zero. Hermoso, però, è rimasto solamente un’idea. Il centrale in questo periodo ha comunque continuato a coltivare il sogno di giocare in Serie A.

Calciomercato Inter, Hermoso verso la permanenza in Spagna

Dopo l’Inter il nome del giocatore è stato accostato con insistenza al Napoli. Al Milan era considerato anche un’alternativa a Pavlovic e ancor prima un’idea per la Juventus. Di fatto il suo entourage lo ha proposto a tutte le big del massimo campionato italiano, ma senza successo.

Hermoso oggi è ancora senza squadra e non è da escludere che alla fine decida di ripartire dalla Spagna. Dopo l’avventura all’Atletico Madrid, il centrale potrebbe continuare così a giocare al Villarreal. E’ ‘Relevo’ a scrivere dell’interessamento da parte del ‘Sottomarino Giallo’ per l’esperto difensore, che ha bisogno di un mancino dopo gli addii di Mandi e Jorge Cuenca. Anche in casa Villarreal, però, Hermoso non rappresenta fino in fondo una prima scelta. Il club, infatti, metterebbe ben volentieri le mani su Clement Lenglet, che però sta aspettando l’Atletico Madrid. Hermoso è comunque un nome molto gradito a Marcelino García. Il centrale spagnolo, accostato a Inter, Milan, Juventus e Napoli, potrebbe così ripartire da LaLiga.